"Perdieron en las urnas, pero lo ganaron en acuerdo con el gobierno": Ojeda criticó puntos de consenso entre gobierno y PIT-CNT por seguridad social

El secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda cuestionó los puntos de acuerdo entre el gobierno nacional y el PIT-CNT respecto a la seguridad social .

El senador colorado recordó el plebiscito impulsado por la central sindical en 2024 para reformar el sistema previsional , que no alcanzó los votos suficientes para prosperar. Concretamente, la iniciativa proponía fijar en la Constitución que la edad de retiro sea a los 60 años , equiparar las pasividades mínimas al salario mínimo y eliminar las AFAP .

"Perdieron en las urnas, pero lo ganaron en un acuerdo con el gobierno del Frente Amplio" , escribió Ojeda en sus redes sociales. "Ellos perdieron el plebiscito y ahora también pierde la gente . ¿Quiénes? Los trabajadores que no podrán elegir quien administre su dinero de ahorro para cuando se jubilen", añadió el dirigente opositor.

PIT-CNT: los principales acuerdos de la central sindical con el gobierno en el diálogo sobre seguridad social

" Logran eliminar una función clave de las AFAP , la de administrar cuentas de los trabajadores", mencionó Ojeda. Entre los acuerdos del PIT-CNT con el gobierno está la "desvinculación de las AFAP de la administración directa" .

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El PIT-CNT celebra públicamente lo “logrado” en la negociación con los delegados del Poder Ejecutivo, sostiene haber conseguido que el “Diálogo Social” recomiende reformar la reciente reforma previsional. (Abro 1/7). https://t.co/C1nb5qxUxW — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) April 22, 2026

"Logran que la edad de retiro vuelva a los 60 años, aunque lo disfrazan de 'jubilación anticipada'", agregó el colorado. En este punto desde la central afirman que está en los acuerdos la "posibilidad de jubilarse a los 60 años, con incentivos diferenciados para postergar el retiro".

"Logran el incremento del gasto público con otras partidas (directamente en contra de lo aconsejado por el Consejo Fiscal Autónomo sobre la necesidad de prudencia ante el deterioro fiscal). Logran en una negociación paralela al Dialogo Social, lo que no lograron con la gente en un plebiscito", sentenció el colorado.

"Se pone en riesgo la reputación del Uruguay hacia afuera y se cambian reglas de juego, lo que golpea directamente el clima de inversión", denunció el dirigente y aseguró que este tema será tratado en la próxima sesión del Comité Ejecutivo Nacional colorado.