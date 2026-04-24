La dura sanción de la UEFA al argentino Gianluca Prestianni por los insultos racistas a Vinicius; mirá los detalles

La UEFA suspendió este viernes al jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni con seis partidos por comportamiento "discriminatorio" , aunque tres de esos duelos quedan en suspenso durante un periodo de dos años, por los insultos y el altercado que tuvo con Vinicius en el partido por Champions League .

El extremo argentino del Benfica, de 20 años, fue acusado de decirle "mono" a la estrella del Real Madrid Vinícius en el partido de ida de los playoffs a octavos de final de la Champions el 17 de febrero, hace más de tres meses.

El árbitro activó el protocolo antirracista y Vinícius y otros jugadores blancos, como el francés Kylian Mbappé , denunciaron la supuesta discriminación por parte de Prestianni.

El argentino, quien entonces negó las acusaciones en sus redes sociales, fue suspendido por la UEFA para el partido de vuelta , ganado por el Madrid.

Confirmada la sanción de UEFA a Prestianni

Luego de la investigación de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA, que analizó a detalle cada una de las grabaciones y testimonios del polémico cruce en el campo de juego, sumado al descargo del brasileño y de la defensa de Prestainni, se resolvió suspender al argentino por"por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes de la UEFA y/o de selecciones nacionales representativas para los que de otro modo sería elegible".

Si bien durante todo este tiempo se lo acusó a Prestianni de racista por supuestamente haberle dicho "mono" a Vinicius, lo cierto es que la UEFA lo castigó por"conducta discriminatoria (es decir, homofóbica)".

Prestianni y Vinicius La UEFA sancionó a Prestianni por los insultos a Vinicius EFE

Esta sanción "incluye el partido de suspensión provisional que el jugador ya cumplió durante el encuentro de repechaje de eliminación directa de la UEFA Champions League 2025/26 disputado el 25 de febrero de 2026 entre Real Madrid CF y SL Benfica", según aclaró la UEFA en su comunicado.

No obstante, solamente le quedarían cumplir dos fechas en competiciones europeas pero la UEFA ya elevó el pedido a la FIFA para que esta suspensión se extienda a nivel mundial. Es decir, en los encuentros con la Selección Argentina, lo que podría poner en riesgo su participación en la Copa del Mundo 2026.

FUENTE: AFP