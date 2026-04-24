La dura sanción de la UEFA al argentino Gianluca Prestianni por los insultos racistas a Vinicius; mirá los detalles

La UEFA suspendió este viernes al jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni con seis partidos por comportamiento "discriminatorio", aunque tres de esos duelos quedan en suspenso durante un periodo de dos años, por los insultos y el altercado que tuvo con Vinicius en el partido por Champions League.
El extremo argentino del Benfica, de 20 años, fue acusado de decirle "mono" a la estrella del Real Madrid Vinícius en el partido de ida de los playoffs a octavos de final de la Champions el 17 de febrero, hace más de tres meses.
El árbitro activó el protocolo antirracista y Vinícius y otros jugadores blancos, como el francés Kylian Mbappé, denunciaron la supuesta discriminación por parte de Prestianni.
El argentino, quien entonces negó las acusaciones en sus redes sociales, fue suspendido por la UEFA para el partido de vuelta, ganado por el Madrid.
Confirmada la sanción de UEFA a Prestianni
Luego de la investigación de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA, que analizó a detalle cada una de las grabaciones y testimonios del polémico cruce en el campo de juego, sumado al descargo del brasileño y de la defensa de Prestainni, se resolvió suspender al argentino por"por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes de la UEFA y/o de selecciones nacionales representativas para los que de otro modo sería elegible".
Si bien durante todo este tiempo se lo acusó a Prestianni de racista por supuestamente haberle dicho "mono" a Vinicius, lo cierto es que la UEFA lo castigó por"conducta discriminatoria (es decir, homofóbica)".
Prestianni y Vinicius
La UEFA sancionó a Prestianni por los insultos a Vinicius
EFE
Esta sanción "incluye el partido de suspensión provisional que el jugador ya cumplió durante el encuentro de repechaje de eliminación directa de la UEFA Champions League 2025/26 disputado el 25 de febrero de 2026 entre Real Madrid CF y SL Benfica", según aclaró la UEFA en su comunicado.
No obstante, solamente le quedarían cumplir dos fechas en competiciones europeas pero la UEFA ya elevó el pedido a la FIFA para que esta suspensión se extienda a nivel mundial. Es decir, en los encuentros con la Selección Argentina, lo que podría poner en riesgo su participación en la Copa del Mundo 2026.
FUENTE: AFP