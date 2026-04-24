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Arabia Saudita, rival en el debut de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026, confirmó a su nuevo entrenador

Su nombre sonaba con mucha fuerza desde que Hervé Renard fue despedido el 17 de abril, a pesar de que los "Halcones Verdes" consiguieron su séptima clasificación para una fase final del Mundial

24 de abril de 2026 9:34 hs
Georgios Donis, nuevo DT de Arabia Saudita

Georgios Donis, nuevo DT de Arabia Saudita

El griego Georgios Donis fue designado nuevo seleccionador de fútbol de Arabia Saudita, rival en el debut de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026, anunció este jueves la Federación Saudita de este deporte.

Sustituye en el cargo al francés Hervé Renard, que había sido destituido a menos de dos meses del Mundial 2026 en Norteamérica.

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Hervé Renard.
Hervé Renard.

Donis es un buen conocedor del fútbol saudita y hasta ahora dirigía al club Al Khaleej. Tiene 56 años y ha sido fichado hasta julio de 2027, precisó la Federación Saudita de Fútbol en la red social X.

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“Cuenta con una dilatada experiencia como entrenador en clubes europeos y saudíes, entre los que destacan el AEK Atenas y el PAOK en Grecia. Asimismo, posee una considerable trayectoria en la Liga Profesional Saudí, donde dirigió al Al-Hilal, el Al-Wehda y el Al-Fateh, además de su reciente etapa con el Al-Khaleej, lo que debería facilitar su transición a la siguiente etapa”, destacó la Federación Saudita.

Georgios Donis, nuevo DT de Arabia Saudita
Georgios Donis, nuevo DT de Arabia Saudita

Georgios Donis, nuevo DT de Arabia Saudita

“Donis ha cosechado numerosos éxitos durante su trayectoria como entrenador, entre los que destacan la Liga Chipriota en 2013-2014, la Copa de Chipre en 2013-2014, la Copa del Rey en 2015, la Copa del Príncipe Heredero en 2015-2016 y la Supercopa Saudí en 2015”, agregaron.

Su nombre sonaba con mucha fuerza desde que Hervé Renard fue despedido el 17 de abril, a pesar de que los "Halcones Verdes" consiguieron su séptima clasificación para una fase final del Mundial y la tercera de manera consecutiva.

En la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio, los sauditas arrancarán en el Grupo H, donde tendrán como adversarios a Uruguay, el 15 de junio a las 19 horas, España y Cabo Verde.

Con base en AFP

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