Uruguay vs España: Jalisco espera la presencia del rey Felipe VI en el partido del Mundial 2026, lo que sería un "honor y un privilegio"

El gobernador de Jalisco , Pablo Lemus, afirmó este jueves que el estado está "completamente preparado" para ser sede del Mundial 2026 de fútbol, y afirmó que sería un "honor y un privilegio" que viajara a Guadalajara el rey de España, Felipe VI , para asistir al partido entre España y Uruguay .

"Completamente preparados. No hay nada que me quite el sueño. Estoy seguro que todos los visitantes se van a ir enamorados de la ciudad y del estado. Somos una ciudad que derrama alegría", afirm ó en entrevista con EFE en la residencia oficial de la capital del estado del oeste de México.

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A man rides a bicycle past the Guadalajara Cathedral and a FIFA World Cup countdown during a wave of violence over a drug lord's death, in Guadalajara, Jalisco state, Mexico on February 23, 2026. Mexico has deployed 10,000 troops to quell clashes sparked

"Estoy muy tranquilo, y ocupado con lo que tengo que hacer, por supuesto", agregó.

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Asimismo, destacó los trabajos de infraestructura para situar a Jalisco en el escaparate global hechos con la "excusa" del Mundial, pero que se quedarán "en beneficio del estado y la ciudad".

Guadalajara acogerá cuatro partidos del Mundial y el de España y Uruguay se jugará el 26 de junio.

"Jalisco y España somos pueblos hermanos. Llevamos en nuestra sangre el mestizaje. Sería un grandísimo honor que el rey visitara Jalisco, que estuviera presente para el partido. Sería un privilegio y un gran honor", agregó.

King Felipe of Spain (C) smiles after presenting the trophy to Barcelona's German goalkeeper #01 Marc-Andre Ter Stegen (CL) and Barcelona's Uruguayan defender #04 Ronald Federico Araujo da Silva (CR) after winning the Spanish Cup, Copa del Rey (King's Cup Araujo y Ter Stegen reciben la Copa del Rey de parte del Rey Felipe Foto: AFP

Lemus celebró el reciente viaje de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a Barcelona, donde se entrevistó con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como una "gran muestra de recomponer esa relación" tras las tensiones vividas recientemente entre ambos países por la solicitud de perdón del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) por los abusos sufridos durante la conquista y la colonia.

"Hago una invitación formal al rey Felipe a que nos visite", reiteró el gobernador de Jalisco.

La reciente presencia de Sheinbaum en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia de Barcelona y el encuentro que mantuvo con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, simbolizó la normalización de las relaciones entre ambos países aunque sus ejecutivos aseguran que nunca han estado en crisis.

Sheinbaum visitó por vez primera España desde que es presidenta, un viaje que se conoció después de que Felipe VI reconociera que en la conquista de América hubo "mucho abuso", tras las peticiones que se han sucedido por parte de México para que España pidiera una disculpa por los agravios en esa conquista.

EFE