Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / INGLATERRA

Wayne Rooney, quien había sido muy crítico con Darwin Núñez, ahora lo elogió y dijo que a Liverpool le falta lo que el uruguayo aportaba

El exfutbolista de Manchester United y de la selección de Inglaterra, elogió al uruguayo

19 de abril de 2026 12:54 hs
Darwin Núñez festejó el título ganado de la Premier League con Liverpool junto a sus hinchas

Darwin Núñez festejó el título ganado de la Premier League con Liverpool junto a sus hinchas

Darwin Núñez con el trofeo de la Premier League ganado con Liverpool

Darwin Núñez con el trofeo de la Premier League ganado con Liverpool

Liverpool, que este domingo venció 2-1 de visitante a Everton en el clásico de la ciudad por la Premier League, tuvo problemas de regularidad esta temporada y Wayne Rooney afirmó que al equipo de Arne Slot le falta la agresividad y la energía que mostró en su primera campaña, por lo que elogió al uruguayo Darwin Núñez.

El rendimiento físico de Mohamed Salah ha disminuido y se extraña a Luis Díaz esta temporada.

El colombiano tuvo una temporada excelente en Bayern Múnich y ayudó a que el equipo de Vincent Kompany alcanzara las semifinales de la Champions League a principios de esta semana, marcando un golazo que eliminó a Real Madrid de Trent Alexander-Arnold.

Lo que dijo Wayne Rooney de Darwin Núñez

"Luis Díaz e incluso (Darwin) Núñez eran un estorbo y no rindieron bien", dijo Rooney sobre los dos jugadores que Liverpool vendió el invierno pasado en su podcast de la BBC.

Tragedia en las 24 horas de Nürburgring: murió el piloto Juha Miettinen tras un brutal choque múltiple que involucró siete autos y en la que corrió Max Verstappen

Quién es el Dr. Manuel Leyes que atenderá este martes a Leonardo Fernández en Madrid, y seguramente lo opere si se confirman los ligamentos cruzados rotos de su rodilla derecha

"Cuando ibas a Anfield, con Stevie (Gerrard) y Dirk Kuyt, te presionaban con agresividad. Creo que eso es lo que hacían Núñez y Díaz. Han perdido un poco esa intensidad".

Alexander Isak no estuvo en plena forma durante la mayor parte de su primera temporada en Anfield, mientras que Cody Gakpo nunca ha sido un jugador especialmente físico.

Además, Arne Slot ha hablado en numerosas ocasiones sobre cómo las lesiones provocan que algunos jugadores, incluido Hugo Ekitike, jueguen en exceso.

Como informó Referí el pasado viernes, el futuro de Darwin Núñez en Al-Hilal de Arabia Saudita está muy complicado porque está muy cerca de cambiar de dueño.

Las más leídas

Racing 1-1 Defensor Sporting: la escuelita perdió la chance de ampliar la ventaja en la punta del Torneo Apertura en el Parque Roberto

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina de Conmebol tras la derrota de Uruguay: la celeste cada vez con menos chances de ir al Mundial

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el empate de Racing: Peñarol y Deportivo Maldonado se pueden acercar al cervecero

Uruguay 2-3 Chile por el Sudamericano sub 17: tras clasificar al Mundial, la celeste perdió por el quinto puesto

Temas

Darwin Núñez Liverpool Al Hilal Arabia Saudita Wayne Rooney

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos