Wayne Rooney, quien había sido muy crítico con Darwin Núñez, ahora lo elogió y dijo que a Liverpool le falta lo que el uruguayo aportaba

Liverpool, que este domingo venció 2-1 de visitante a Everton en el clásico de la ciudad por la Premier League, tuvo problemas de regularidad esta temporada y Wayne Rooney afirmó que al equipo de Arne Slot le falta la agresividad y la energía que mostró en su primera campaña, por lo que elogió al uruguayo Darwin Núñez .

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El rendimiento físico de Mohamed Salah ha disminuido y se extraña a Luis Díaz esta temporada.

El colombiano tuvo una temporada excelente en Bayern Múnich y ayudó a que el equipo de Vincent Kompany alcanzara las semifinales de la Champions League a principios de esta semana, marcando un golazo que eliminó a Real Madrid de Trent Alexander-Arnold.

"Luis Díaz e incluso (Darwin) Núñez eran un estorbo y no rindieron bien", dijo Rooney sobre los dos jugadores que Liverpool vendió el invierno pasado en su podcast de la BBC.

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"Cuando ibas a Anfield, con Stevie (Gerrard) y Dirk Kuyt, te presionaban con agresividad. Creo que eso es lo que hacían Núñez y Díaz. Han perdido un poco esa intensidad".

Alexander Isak no estuvo en plena forma durante la mayor parte de su primera temporada en Anfield, mientras que Cody Gakpo nunca ha sido un jugador especialmente físico.

Además, Arne Slot ha hablado en numerosas ocasiones sobre cómo las lesiones provocan que algunos jugadores, incluido Hugo Ekitike, jueguen en exceso.

Como informó Referí el pasado viernes, el futuro de Darwin Núñez en Al-Hilal de Arabia Saudita está muy complicado porque está muy cerca de cambiar de dueño.