"¿Había algo que nos devolviera a Alejandro?" diputada habló sobre la absolución de acusados por el asesinato de su hijo

La diputada del Frente Amplio Graciela Barrera se refirió a la absolución de los dos hombres que habían sido condenados por el asesinato de su hijo, Alejandro Novo , y aseguró que respeta la decisión judicial.

“ Yo en realidad no quise hacer ningún tipo de declaración, porque si la Justicia dictamina eso, nosotros somos afines ”, sostuvo Barrera en el streaming Vos en Agenda (MVD Films), tras conocerse el fallo que dejó sin condenados el caso ocurrido en 2009.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno absolvió a los acusados al considerar que las pruebas no eran suficientes para sostener la condena , según informó Montevideo Portal a raíz de un proceso que incluyó cuestionamientos a la investigación y al tiempo transcurrido entre el crimen y la recolección de testimonios.

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Consultada sobre la resolución, Barrera insistió en que acatará lo que determinen los tribunales , en un caso que aún tuvo instancias posteriores, como el intento de la Fiscalía de revertir la decisión ante la Suprema Corte de Justicia.

“Lo que diga la Justicia para mí está bien”, reiteró.

La legisladora también reflexionó sobre la pérdida de su hijo y señaló que, más allá de las decisiones judiciales, no existe reparación posible.

“¿Había algo que nos devolviera Alejandro? Hiciéramos lo que hiciéramos, ¿volvía Alejandro a estar con nosotros?”, planteó.

En ese sentido, agregó: “No hay nada”, y sostuvo que su postura apunta a que las personas puedan reencauzar sus vidas y evitar el camino del delito. "Por eso brego tanto porque la gente pueda volver a salir, puedo dejar de lado el camino equivocado y tener un buen camino. Ese es el método", aseguró.

El homicidio de Alejandro Novo ocurrió el 14 de enero de 2009 en Barros Blancos, durante un intento de rapiña. Desde la reciente absolución, el caso permanece sin condenados.

Graciela Barrera posteriormente fundó junto a su nuera Mónica Haskowec la Asociación de Víctimas de la Delincuencia (Asfavide), organización dedicada al apoyo de víctimas y familiares.

Desde hace más de diez años, comenzó a visitar cárceles para dialogar con reclusos y transmitir el impacto que tiene el delito en las víctimas y sus familias, tal como reconstruye esta nota de 2016 de El Observador titulada "La señora de la prisión".

En la unidad de Punta de Rieles, donde participó de encuentros con internos, planteó la necesidad de que quienes están privados de libertad puedan acceder a una segunda oportunidad, en instancias de intercambio donde se abordan temas como la violencia, el consumo de drogas y la reinserción social.

La primera imputación

En el año 2019 la Justicia procesó a dos hombres por el asesinato de Alejandro Novo, quienes fueron imputados por un delito de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real con un delito de receptación. Ambos ya se encontraban privados de libertad por otros delitos y debían cumplir la nueva condena una vez finalizadas las penas actuales.

El caso permaneció sin resolución durante más de diez años hasta que, según informó el Ministerio del Interior, un equipo especial de investigadores logró recabar nuevos indicios que permitieron llevar a los responsables ante la Justicia.

El crimen ocurrió sobre las 14:00, cuando Novo fue interceptado por dos delincuentes que intentaron robarle la recaudación del día. La causa fue investigada por la Unidad de Análisis de Hechos Complejos, que mantuvo activa la indagatoria y acumuló elementos probatorios durante años.

Uno de los elementos clave para el avance del caso fue el testimonio de un hombre que declaró haber participado de una reunión en la que uno de los acusados admitió su participación en “la muerte del pollero”, e incluso aseguró que ambos habían quemado las huellas de sus dedos para evitar ser identificados.

Esa versión fue respaldada por informes de Policía Científica, que constataron lesiones en los dedos de uno de los imputados que impedían la toma de huellas en registros posteriores al crimen.

Además, nuevas declaraciones y contradicciones en los relatos de los indagados permitieron descartar las coartadas que habían presentado, en las que afirmaban encontrarse en un camping en Florida el día del homicidio.