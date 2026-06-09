Orsi reivindicó el juicio a las Juntas Militares argentinas: "No hay convivencia democrática posible sin memoria"

El presidente Yamandú Orsi participó este lunes en Buenos Aires de la entrega de los Premios Ana Frank 2026 y destacó el legado del Tribunal que juzgó a las Juntas Militares argentinas tras el retorno de la democracia . Durante su intervención, afirmó que " no hay convivencia democrática posible sin memoria " y definió aquel proceso judicial como una señal histórica para toda América Latina.

El mandatario uruguayo fue el encargado de entregar una de las principales distinciones de la ceremonia organizada por el Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA) , que este año homenajeó a los integrantes del Tribunal del Juicio a las Juntas Militares al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976 en Argentina.

"Es el reconocimiento a un momento en que la democracia, recién salida de las noches más duras, decidió no fundirse en el odio, ni en el olvido, ni en la venganza, ni en el silencio, sino en la justicia", expresó Orsi en el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires.

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Durante su discurso, el presidente destacó la decisión de juzgar a los responsables de la última dictadura argentina y el papel que tuvo el proceso para consolidar la democracia.

"No debió haber sido fácil escuchar, una por una, las voces de las víctimas, ni transformar ese dolor en testimonio, el testimonio en prueba y la prueba en sentencia", señaló.

Orsi consideró que el juicio a las juntas "fue, para Argentina y para toda América Latina, una señal de enorme profundidad histórica" y recordó el vínculo que tuvo Uruguay con ese proceso.

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"Argentina fue para muchos uruguayos una tierra donde pudieron seguir viviendo cuando su propio Estado les quitó trabajo, libertad y seguridad. Por eso, cuando Uruguay mira el juicio a las juntas, no lo puede mirar como algo ajeno", afirmó.

En ese contexto, recordó el testimonio de la uruguaya Sara Méndez, quien declaró durante el proceso judicial sobre su detención, el secuestro de su hijo Simón y su traslado clandestino a Uruguay.

"Ella habló. Y la justicia escuchó. Y ese fue quizás uno de los gestos más importantes de aquel juicio: haber escuchado. Haber tomado en serio a las víctimas. Haber demostrado que una democracia puede enfrentar el horror sin abandonar sus propias reglas", sostuvo.

Un mensaje para el presente

Para Orsi, el reconocimiento entregado por el Centro Ana Frank no solo remite al pasado, sino que también constituye una reflexión sobre los desafíos actuales de las democracias.

"Este homenaje también es una declaración sobre el presente", afirmó.

Y agregó: "Con serenidad, pero con firmeza, afirma que no hay convivencia democrática posible sin memoria, que no hay paz duradera sin justicia. Que no hay futuro digno si una sociedad acepta olvidar lo que alguna vez prometió no repetir".

Al comienzo de su intervención, el mandatario también evocó la figura de Ana Frank, cuyo nacimiento se conmemora esta semana.

"Ana Frank nos recuerda que la barbarie nunca empieza de golpe", dijo. "Empieza cuando el odio se vuelve parte de nuestras vidas".

Los homenajeados

En esta tercera edición de los Premios Ana Frank fueron distinguidos los integrantes del Tribunal del Juicio a las Juntas Militares: Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D'Alessio.

También fueron reconocidos el expresidente del Gobierno español Felipe González, por su aporte a la consolidación democrática y los procesos de paz; la sobreviviente de la Shoá y referente de derechos humanos Sara Rus, en forma póstuma; y el músico Luis Alberto Spinetta, también homenajeado de manera póstuma.

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Entre los premiados estuvieron además las organizaciones Mujeres por la Paz y Mujeres del Sol, las figuras artísticas Moria Casán, Natalia Oreiro, Leonardo Sbaraglia y la escritora Claudia Piñeiro.

En el ámbito periodístico fue distinguido Ernesto Tenembaum, mientras que también recibieron reconocimientos Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y Ronald Leopold, director de la Casa de Ana Frank de Ámsterdam.

La ceremonia fue inaugurada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y contó con la presencia del embajador uruguayo en Argentina, Diego Cánepa.

Orsi había sido distinguido en la edición de 2025 junto a los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou por su compromiso con la convivencia democrática.