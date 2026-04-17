Mundial 2026: el rival de la selección uruguaya en el debut echó a su entrenador a menos de dos meses para el estreno; mirá la decisión de Arabia Saudita con Hervé Renard

Hervé Renard anunció este viernes que fue destituido de su cargo de seleccionador de Arabia Saudita , menos de dos meses antes de que empiece el Mundial 2026 de fútbol de Norteamérica, en el que el combinado asiático será rival de España y Uruguay, según expresó el propio DT francés a la Agencia AFP.

Arabia Saudita será el rival de la celeste de Marcelo Bielsa en el debut el próximo 15 de junio a las 19 horas en Miami, en el Hard Rock Stadium, en el primer partido de ambos combinados por el Grupo H.

Renard, de 57 años, había regresado para una segunda etapa como seleccionador a finales de 2024, y dirigió al equipo durante el último mundial, en Catar.

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Preguntado por la AFP si podía confirmar la información de su cese avanzada por la emisora francesa RMC, el técnico francés respondió afirmativamente.

"Así es el fútbol... Arabia Saudita se ha clasificado siete veces para el Mundial, dos de ellas conmigo. Y sólo hay un entrenador que haya hecho las eliminatorias y el Mundial, y fui yo en 2022. Al menos me queda ese orgullo", añadió el técnico.

Renard también estará para siempre en la historia del fútbol saudita al lograr una de sus mayores gestas, la victoria 2-1 contra Argentina en el primer partido del Mundial de Catar, que luego ganaría la Albiceleste de Lionel Messi.

Saudi Arabia players celebrate with French coach Herve Renard during the FIFA World Cup 2026 Asian qualifier football match between Saudi Arabia and Iraq at King Abdullah Sports City in Jeddah on October 14, 2025. (Photo by Abdel Ghani BASHIR / AFP) Herve Renard clasificó al Mundial 2026 con Arabia Saudita Foto: AFP

Luego de esa cita, en 2023, Renard abandonó el seleccionado saudita para hacerse cargo de la selección francesa femenina, pero tras ser despedido por el mal papel de las Bleues en los Juegos Olímpicos de París (eliminadas en cuartos de final) regresó a Arabia Saudita para llevarla al Mundial de Norteamérica, sustituyendo al italiano Roberto Mancini.

Con contrato hasta después del Mundial, Renard ha sido cesado pese a haber conducido a los Halcones Verdes a una tercera fase final consecutiva.

0027189841.webp Hervé Renard. Getty Images

En este Mundial, Arabia Saudita será rival de España y Uruguay en el grupo H, que completa Cabo Verde.

En la primera fase, Arabia Saudita debutará contra Uruguay el 15 de junio en Miami y seis días después jugará contra España Atlanta.

Con base en AFP