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Mundial 2026: los cinco jueces uruguayos que estarán en la Copa del Mundo y que fueron confirmados por la FIFA

Uruguay contará con un equipo de jueces en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

9 de abril de 2026 12:15 hs
Gustavo Tejera en Avellaneda, en el partido Independiente vs U de Chile

Gustavo Tejera en Avellaneda, en el partido Independiente vs U de Chile

Foto: AFP
Los jueces uruguayos en el Mundial 2026: Leodan González, Carlos Barreiro, Gustavo Tejera, Nicolás Tarán y Antonio García

Los jueces uruguayos en el Mundial 2026: Leodan González, Carlos Barreiro, Gustavo Tejera, Nicolás Tarán y Antonio García

Cinco jueces de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dirán presentes en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, según la designación oficial que hizo la FIFA de cara a su principal torneo de selecciones.

Ellos son Gustavo Tejera, Nicolás Tarán, Carlos Barreiro, Leodan González y Antonio García.

Los jueces uruguayos en el Mundial 2026:
Los jueces uruguayos en el Mundial 2026: Leodan González, Carlos Barreiro, Gustavo Tejera, Nicolás Tarán y Antonio García

Los jueces uruguayos en el Mundial 2026: Leodan González, Carlos Barreiro, Gustavo Tejera, Nicolás Tarán y Antonio García

Así figura en la planilla con la designación de todos los jueces internacionales que estarán en el Mundial 2026.

20260215 Leodán González Peñarol Central Español Torneo Apertura 2026 Foto Dante Fernández Focouy (4)
Leodán González

Leodán González

Cada uno figura en distintas categorías.

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Tejera será uno de los 52 jueces principales seleccionados para el Mundial.

Por su parte, Tarán y Barreiro figuran entre los 87 jueces de línea o asistentes.

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Antonio García estará en el VAR
Antonio García estará en el VAR

Mientras que Leodan González y Antonio García estarán a la orden en el VAR, para lo que la FIFA seleccionó a un total de 30 árbitros.

Audaf destacó la designación

Desde la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) se destacó la designación y felicitaron a los cinco jueces seleccionados.

"Felicitamos a nuestros compañeros, quienes fueron designados por FIFA, para formar parte del plantel de árbitro en el próximo Mundial Nuestros mejores deseos para Gustavo Tejera, Nicolás Tarán, Carlos Barreiro, Leodan González y Antonio García".

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