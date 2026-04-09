Mundial 2026: los cinco jueces uruguayos que estarán en la Copa del Mundo y que fueron confirmados por la FIFA
Uruguay contará con un equipo de jueces en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá
9 de abril de 2026 12:15 hs
Gustavo Tejera en Avellaneda, en el partido Independiente vs U de Chile
Foto: AFP
Los jueces uruguayos en el Mundial 2026: Leodan González, Carlos Barreiro, Gustavo Tejera, Nicolás Tarán y Antonio García
Cinco jueces de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dirán presentes en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, según la designación oficial que hizo la FIFA de cara a su principal torneo de selecciones.
Ellos son Gustavo Tejera, Nicolás Tarán, Carlos Barreiro, Leodan González y Antonio García.
Así figura en la planilla con la designación de todos los jueces internacionales que estarán en el Mundial 2026.
Tejera será uno de los 52 jueces principales seleccionados para el Mundial.
Por su parte, Tarán y Barreiro figuran entre los 87 jueces de línea o asistentes.
Mientras que Leodan González y Antonio García estarán a la orden en el VAR, para lo que la FIFA seleccionó a un total de 30 árbitros.
Audaf destacó la designación
Desde la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) se destacó la designación y felicitaron a los cinco jueces seleccionados.
"Felicitamos a nuestros compañeros, quienes fueron designados por FIFA, para formar parte del plantel de árbitro en el próximo Mundial Nuestros mejores deseos para Gustavo Tejera, Nicolás Tarán, Carlos Barreiro, Leodan González y Antonio García".