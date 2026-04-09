Mundial 2026: los cinco jueces uruguayos que estarán en la Copa del Mundo y que fueron confirmados por la FIFA

Cinco jueces de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dirán presentes en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, según la designación oficial que hizo la FIFA de cara a su principal torneo de selecciones.

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Ellos son Gustavo Tejera, Nicolás Tarán, Carlos Barreiro, Leodan González y Antonio García.

Así figura en la planilla con la designación de todos los jueces internacionales que estarán en el Mundial 2026.

Los jueces uruguayos en el Mundial 2026: Leodan González, Carlos Barreiro, Gustavo Tejera, Nicolás Tarán y Antonio García

Los jueces uruguayos en el Mundial 2026:

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Tejera será uno de los 52 jueces principales seleccionados para el Mundial.

Por su parte, Tarán y Barreiro figuran entre los 87 jueces de línea o asistentes.

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Mientras que Leodan González y Antonio García estarán a la orden en el VAR, para lo que la FIFA seleccionó a un total de 30 árbitros.

Audaf destacó la designación

Desde la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) se destacó la designación y felicitaron a los cinco jueces seleccionados.

"Felicitamos a nuestros compañeros, quienes fueron designados por FIFA, para formar parte del plantel de árbitro en el próximo Mundial Nuestros mejores deseos para Gustavo Tejera, Nicolás Tarán, Carlos Barreiro, Leodan González y Antonio García".