El dolor de Giorgian De Arrascaeta, que volvió a jugar a tres semanas de su fractura, tras la eliminación de Flamengo ante Estudiantes: "Estamos muy tristes"

El volante uruguayo Giorgian De Arrascaeta volvió a jugar este jueves con Flamengo en la semifinal de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata en la que los cariocas quedaron eliminados de locales en Maracaná, en una definición por penales en la que Fernando Muslera fue figura .

El volante se había lesionado el pasado 28 de setiembre en el amistoso de la selección uruguaya ante Corea del Sur, en el que sufrió una fractura de muñeca .

Inmediatamente, viajó a Brasil donde fue operado el día 1° de octubre . Este jueves 22, a tres semanas de su intervención, estuvo en el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo del partido.

Con el empate 0-0, De Arrascaeta pateó el primer penal de Flamengo y marcó, pero luego los remates de Jorginho, Paquetá y Bruno Henrique los tapó Muslera.

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“Solo el mérito no llega”

Luego del partido, De Arrascaeta lamentó la derrota que deja a Flamengo afuera de la final del 28 de noviembre en el Estadio Centenario, la que jugarán Estudiantes ante Palmeiras.

De Arrascaeta celebra su penal anotado a Muslera Foto: AFP

Para el uruguayo, su equipo “no dio su máximo”.

“No hicimos lo que necesitábamos. No fuimos el equipo que teníamos que ser. En el fútbol, si no das tu máximo, pagas muy caro. Ahora no tengo palabras para hablar. Fue una oportunidad divina para llegar a otra final, con un equipo que lo merecía, pero solo el mérito no llega”, dijo el de Nuevo Berlín.

“Estamos muy tristes, muy molestos, pero tenemos que pasar la página. Todavía tenemos al Brasileiaro por delante, lo cual es muy importante para nosotros”, agregó. “Es una eliminación que golpea muy fuerte, pero es parte del fútbol. No siempre ganaremos. Tampoco es excusa, pero ahora tenemos que bajar la cabeza y trabajar”.