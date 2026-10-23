Palmeiras vs Estudiantes de La Plata en Montevideo: cuándo se juega la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario

La final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras se jugará en el el Estadio Centenario de Montevideo y el encuentro definirá al nuevo campeón del principal torneo de clubes de Sudamérica.

El partido decisivo por la gloria continental está programado para el sábado 28 de noviembre de 2026.

La sede elegida por la Conmebol para albergar esta final única es el mítico Estadio Centenario, ubicado en Montevideo, Uruguay .

Este escenario histórico volverá a recibir el evento más importante del fútbol sudamericano a nivel de clubes.

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¿A qué hora juegan Palmeiras vs Estudiantes de La Plata?

El horario exacto del encuentro aún se encuentra a definir por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sin embargo, tomando como referencia las últimas ediciones del torneo, se estima que el pitazo inicial será durante la tarde, habitualmente fijado sobre las 17:00 horas (horario de Uruguay). La confirmación oficial se emitirá en las semanas previas al evento.

¿Dónde ver en vivo Palmeiras vs Estudiantes de La Plata?

La transmisión en vivo de la final de la Copa Libertadores 2026 para el territorio uruguayo y el resto de Sudamérica estará a cargo de la cadena internacional ESPN a través de la televisión por cable. Asimismo, el encuentro se podrá seguir vía streaming mediante la plataforma Disney+, la cual cuenta con los derechos oficiales vigentes del certamen.

Cómo llegan los equipos a la gran final en Montevideo

El camino hacia la final en Uruguay estuvo marcado por definiciones agónicas para ambos clubes, que debieron recurrir a los penales en sus respectivas llaves de semifinales:

Fernando Muslera, figura en Estudiantes vs Flamengo en Maracaná Foto: AFP

Estudiantes de La Plata: El equipo argentino alcanzó esta instancia tras una heroica clasificación en el Estadio Maracaná. El conjunto dirigido por Alexander Medina igualó sin goles ante Flamengo y logró imponerse en la tanda de penales gracias a una destacada actuación del arquero Fernando Muslera. El club platense buscará su quinta Copa Libertadores, cortando una racha de 17 años desde su última consagración en 2009.

Palmeiras: El equipo brasileño llega a la definición luego de eliminar a Fluminense, también mediante la vía de los penales. La escuadra comandada por Abel Ferreira disputará su octava final de Libertadores, consolidándose como el club de su país con más presencias en esta instancia. El conjunto paulista intentará alzar su cuarto trofeo continental.

El Palmeiras celebra su clasificación a la final de la Copa Libertadores 2026 Foto: AFP

Un antecedente histórico

Este enfrentamiento reeditará la histórica final de la Copa Libertadores de 1968. En aquella ocasión, Estudiantes de La Plata consiguió su primer título de América justamente frente a Palmeiras, tras un tercer partido de desempate que, curiosamente, también se disputó en el Estadio Centenario de Montevideo.