Brillante triunfo de Nacional que se clasificó al Final Four de la Liga Sudamericana de Básquetbol

Nacional dio otro golpe de autoridad en el plano internacional al vencer 107-88 a Jorge Guzmán de Ecuador por la Liga Sudamericana de Básquetbol. El triunfo, equipo con la posterior victoria del anfitrión Mogi das Cruzes sobre Independiente de Oliva, le aseguró matemáticamente al conjunto tricolor su boleto al Final Four continental.

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El elenco dirigido por Álvaro Ponce impuso condiciones desde el inicio gracias a una notable intensidad ofensiva.

Tras llevarse el primer cuarto 31-24 y marcharse al entretiempo arriba 63-54, el bolso llegó a sacar una renta de 17 unidades en el complemento.

Pese a que el conjunto ecuatoriano insinuó una reacción mediante una defensa zonal y la conducción de Ra'Shad James, Nacional liquidó el trámite en el último período con una ráfaga de triples de Ignacio Xavier, Thomas Araújo y Nick King.

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Otro gran momento de Nacional en el básquetbol

El rendimiento individual de Nacional acompañó el funcionamiento colectivo: Nick King fue la gran figura con 25 puntos, secundado por un descomunal doble-doble del dominicano Luismal Ferreiras (20 tantos y 14 rebotes).

Además, Ignacio Xavier aportó 18 unidades desde el banco con enorme peso en los dos costados de la cancha, mientras que Andrew Goudelock sumó 11 puntos con destellos de su habitual calidad.

Con la mira puesta en repetir la gloria de 2024, el bolso definirá el liderazgo de la zona frente a Mogi das Cruzes este domingo a la hora 19.10.

Con este logro, Nacional alcanza las semifinales continentales por cuarta temporada consecutiva, marcando un hito sin precedentes para el básquetbol uruguayo.