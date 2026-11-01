Asesinaron a un hombre de 28 años en Cerro Norte: se trasladaba en moto y le dispararon desde un auto

orUn hombre de 28 años sin antecedentes penales fue asesinado durante la noche de este sábado 31 de octubre en las inmediaciones de José Fernández Cutiello y avenida Ingeniero Federico Capurro, en la zona del barrio Cerro Norte de Montevideo. La víctima se desplazaba en una moto cuando fue atacada con disparos de arma de fuego efectuados desde el interior de un automóvil, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.
La intervención policial se originó a partir de una alerta recibida en el Centro de Comando Unificado (911), donde se informó sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública. Al concurrir al lugar, efectivos de la Jefatura de Zona Operacional IV hallaron al joven junto a su moto con una herida de bala en el tórax. Posteriormente, personal médico constató su fallecimiento.
Según el relato de un testigo, un automóvil de color oscuro se aproximó a la víctima mientras esta circulaba en la moto y, desde el interior del vehículo, abrieron fuego antes de escapar.
Efectivos del Área de Investigaciones de Zona Operacional IV lograron incautar tres vainas de calibre 9 milímetros.
El análisis de los registros de las cámaras de videovigilancia permitió a los pesquisas ubicar un vehículo cuya presunta participación en el ataque forma parte de las líneas indagatorias en curso.
El caso está bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de 3.er Turno.