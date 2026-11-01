Sindicato docente de Montevideo resolvió un paro de 24 horas para este miércoles ante hechos de violencia en liceos

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (Ades) resolvió la realización de un paro general de 24 horas para este miércoles 4 de noviembre, medida que incluirá la ocupación de liceos que serán confirmados en las próximas horas.

La decisión sindical se tomó en respuesta a la falta de soluciones ante reiterados episodios de violencia y las trabas existentes para aplicar los protocolos vigentes en las instituciones de enseñanza media, aseguraron en un comunicado publicado este sábado.

El gremio alertó que durante las últimas semanas se registró un incremento significativo de hechos conflictivos "dentro de los liceos y sus entornos, llegando a ingresar personas que no pertenecen a las comunidades educativas propiamente dichas".

Un alumno golpeó a un profesor en plena clase en un liceo de Montevideo: ADES alertó por aumento de violencia

De acuerdo con lo expresado por la filial capitalina de Fenapes, a lo largo del presente año lectivo diversas filiales gremiales reportaron incidentes que comprometieron la integridad física y psicológica tanto de estudiantes como de trabajadores.

Entre las dependencias educativas donde los núcleos sindicales formalizaron denuncias figuran los liceos número 2, 9, 11, 24, 26, 41, 43, 52, 65, 69, 70 y 71, además de los centros del Programa de Capacitación y Fortalecimiento Educativo y Laboral (CECAP), entre otros. Desde Ades señalaron que las instituciones educativas funcionan como "cajas de resonancia" de problemáticas sociales más amplias y de la violencia estructural que afecta el entorno.

El gremio responsabilizó al Estado y a las autoridades educativas por el "deterioro permanente de las condiciones de trabajo y estudio, al negar los recursos necesarios".

En esa línea, el sindicato remarcó que las decisiones político-presupuestales actuales repercuten en la escasez de equipos multidisciplinarios, la falta de cargos de portería y adscriptos, y la carencia de redes integrales de contención que atiendan la situación de los alumnos y sus familias. Frente a este cuadro y ante la ausencia de respuestas a sus demandas, los docentes resolvieron paralizar sus actividades durante toda la jornada del miércoles.