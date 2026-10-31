Fundación Fénix planteó un objetivos para el 2027: una casa para recibir liberados en Montevideo

La Fundación Fénix , que trabaja con personas privadas de libertad y liberadas , se propuso como objetivo para el próximo año construir una casa en Montevideo para recibir a los liberados que no quieren o no pueden volver a sus entornos luego de estar presos.

La organización ya tiene el terreno para la "casa de medio camino", como llaman desde la institución a este tipo de lugar.

Desde el año 2024 funciona la Casa Fénix Maldonado , la cual además de brindar alojamiento cuenta con un taller de oficios , espiritualidad, apoyo psicológico y entrenamiento deportivo, según la propia fundación.

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El anuncio del objetivo para 2027 fue realizado durante la cuarta cena anual de recaudación de Fénix , realizada en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry ( MACA ) de Maldonado. Del evento participaron el presidente de la fundación Gonzalo Miere y su gerente general Alejandro Sciarra .

Entre otras personalidades, estuvieron allí el expresidente de la República Luis Alberto Lacalle Herrera, los intendentes de Maldonado y Lavalleja, Miguel Abella y Daniel Ximenez respectivamente, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) Ana Juanche y el senador Andrés Ojeda, entre otros.

La propia institución afirma que brinda oportunidades "a quienes realmente estén decididos a tomarlas y aprovecharlas" y dentro de sus pilarles tiene al "rugby, la espiritualidad, desarrollo humano y el trabajo". En total colaboran con ella 150 voluntarios que se acercan desde diversas áreas para brindar su tiempo y experiencia.