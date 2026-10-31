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Fundación Fénix planteó un objetivos para el 2027: una casa para recibir liberados en Montevideo

Desde el año 2024 funciona la Casa Fénix Maldonado, la cual además de brindar alojamiento cuenta con distintos talleres

31 de octubre de 2026 21:45 hs
Cena anual de recaudación de la Fundación Fénix

Cena anual de recaudación de la Fundación Fénix

Cena anual de recaudación de la Fundación Fénix

Cena anual de recaudación de la Fundación Fénix

La Fundación Fénix, que trabaja con personas privadas de libertad y liberadas, se propuso como objetivo para el próximo año construir una casa en Montevideo para recibir a los liberados que no quieren o no pueden volver a sus entornos luego de estar presos.

La organización ya tiene el terreno para la "casa de medio camino", como llaman desde la institución a este tipo de lugar.

Desde el año 2024 funciona la Casa Fénix Maldonado, la cual además de brindar alojamiento cuenta con un taller de oficios, espiritualidad, apoyo psicológico y entrenamiento deportivo, según la propia fundación.

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El anuncio del objetivo para 2027 fue realizado durante la cuarta cena anual de recaudación de Fénix, realizada en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) de Maldonado. Del evento participaron el presidente de la fundación Gonzalo Miere y su gerente general Alejandro Sciarra.

Entre otras personalidades, estuvieron allí el expresidente de la República Luis Alberto Lacalle Herrera, los intendentes de Maldonado y Lavalleja, Miguel Abella y Daniel Ximenez respectivamente, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) Ana Juanche y el senador Andrés Ojeda, entre otros.

La propia institución afirma que brinda oportunidades "a quienes realmente estén decididos a tomarlas y aprovecharlas" y dentro de sus pilarles tiene al "rugby, la espiritualidad, desarrollo humano y el trabajo". En total colaboran con ella 150 voluntarios que se acercan desde diversas áreas para brindar su tiempo y experiencia.

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