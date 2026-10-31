Militar internado en CTI tras accidente en el río Uruguay está estable y fue desentubado: reacciona favorablemente

El teniente segundo Braian Ruiz se encuentra desde hace 24 horas en el CTI del Hospital Militar tras sufrir un accidente en un curso de Buzos Tácticos, en el que murieron tres de sus compañeros.

Por estas horas, Ruiz está estable y fue desentubado , a su vez está reaccionando favorablemente , dijeron desde el Ministerio de Defensa a El Observador.

El hecho ocurrió por la noche del jueves en las cercanías de Fray Bentos , departamento de Río Negro, cuando efectivos estaban realizando una prueba de nado en superficie del curso de Buzos Tácticos .

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El teniente, que es perteneciente al Batallón de Infantería Mecanizado Nº6, logró ser rescatado, reanimado y trasladado al hospital local . Por la tarde de ayer fue enviado al Hospital Militar .

En primera instancia, el Ejército había confirmado que habían dos militares fallecidos; el alférez Matías Vasella perteneciente al Batallón de Infantería Mecanizado N.º 6 y el cabo de primera Carlos Leandro Gómez del Regimiento de Caballería Blindado Nº2. Horas después informaron que encontraron el cuerpo sin vida del cabo Juan Rocha.

Mario Stevenazzi y Sandra Lazo en conferencia de prensa Foto: Gastón Britos / FocoUy

El comandante en jefe del Ejército Nacional, Mario Stevenazzi, descartó negligencia en una conferencia de prensa realizada el viernes. Además, contó que dispuso una investigación de urgencia. "Dentro de dos días yo tengo que tener resultados", afirmó Stevenazzi.

"Tengo un grupo de expertos del ejército tratando de identificar si las medidas de seguridad eran adecuadas y qué es exactamente lo que pasó", añadió.

Eran 20 efectivos que iban enganchados de una cuerda de seguridad, 10 de un lado y 10 del otro, según recapituló, además de la presencia de profesionales en la materia y embarcaciones.

"Se desata un problema que es el que estamos investigando: cuatro de esos buzos se sumergen. Yo podría decir algunos indicios, pero no los voy a decir porque la ministra lo acaba de mencionar. Acá hay una investigación administrativa, una investigación de urgencia que yo dispuse (en curso)", afirmó Stevenazzi.

"Cuando se produce el hundimiento de los primeros efectivos, se tiene que cortar la cuerda de seguridad para que el resto no sea arrastrado", sentenció.