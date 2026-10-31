Peñarol igualó en la hora ante Wanderers que pelea el descenso, este sábado en el Parque Saroldi por la fecha 13 del Torneo Clausura y el lunes, Deportivo Maldonado puede empatarlo en la punta de la Tabla Anual si vence.
Visiblemente tocado por el mal resultado, Diego Aguirre habló un par de minutos tras la igualdad de Peñarol: "Estoy triste porque tenía la expectativa de ganar"
El director técnico de los carboneros brindó una corta conferencia de prensa y se mostró muy cabizbajo luego de la igualdad en la hora con gol de Luis Angulo, luego de cinco partidos sin ganar