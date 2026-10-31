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Visiblemente tocado por el mal resultado, Diego Aguirre habló un par de minutos tras la igualdad de Peñarol: "Estoy triste porque tenía la expectativa de ganar"

El director técnico de los carboneros brindó una corta conferencia de prensa y se mostró muy cabizbajo luego de la igualdad en la hora con gol de Luis Angulo, luego de cinco partidos sin ganar

31 de octubre de 2026 18:58 hs
Diego Aguirre de Peñarol ante Wanderers en el Torneo Clausura

Diego Aguirre de Peñarol ante Wanderers en el Torneo Clausura

FOTO: Enzo Santos/FocoUy

Peñarol igualó en la hora ante Wanderers que pelea el descenso, este sábado en el Parque Saroldi por la fecha 13 del Torneo Clausura y el lunes, Deportivo Maldonado puede empatarlo en la punta de la Tabla Anual si vence.

Diego Aguirre habló luego del empate

Muy tocado por el resultado se lo escuchó al entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, en una conferencia de prensa que duró muy pocos minutos, ya que lo esperaban en el ómnibus para irse cuanto antes del Parque Saroldi.

"Desaprovechamos oportunidades. Es una sumatoria de un momento difícil, las cosas no salen, no aprovechamos las situaciones claras que tenemos", dijo Aguirre con voz queda.

Peñarol 1-1 Wanderers por el Torneo Clausura: el equipo de Diego Aguirre jugó otra vez muy mal y Luis Angulo rescató un empate en el final

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del descenso tras el empate de Peñarol ante Wanderers

Respecto al partido contra Defensor Sporting de la próxima fecha, dijo: "Tenemos dos semanas largas para trabajar. La Tabla Anual sigue dependiendo de nosotros. Estoy triste porque tenía la expectativa de ganar y no se dio".

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