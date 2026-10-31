Visiblemente tocado por el mal resultado, Diego Aguirre habló un par de minutos tras la igualdad de Peñarol: "Estoy triste porque tenía la expectativa de ganar"

Diego Aguirre de Peñarol ante Wanderers en el Torneo Clausura

Peñarol igualó en la hora ante Wanderers que pelea el descenso, este sábado en el Parque Saroldi por la fecha 13 del Torneo Clausura y el lunes, Deportivo Maldonado puede empatarlo en la punta de la Tabla Anual si vence.

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Diego Aguirre habló luego del empate Muy tocado por el resultado se lo escuchó al entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, en una conferencia de prensa que duró muy pocos minutos, ya que lo esperaban en el ómnibus para irse cuanto antes del Parque Saroldi.

"Desaprovechamos oportunidades. Es una sumatoria de un momento difícil, las cosas no salen, no aprovechamos las situaciones claras que tenemos", dijo Aguirre con voz queda.