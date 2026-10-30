Antel prevé un superávit operativo de US$ 2 millones en el Antel Arena tras su primer año de gestión directa

La gestión del Antel Arena a través de la firma ITC S.A. —sociedad anónima del Grupo Antel que opera bajo el derecho privado— registró un cambio en sus números financieros.

La decisión del Directorio de la empresa pública, adoptada con los votos del oficialismo, implicó la no renovación del contrato con la firma privada AEG Facilities tras su vencimiento a fines de 2025 y la asunción de la administración directa desde enero de 2026 .

Tras las pérdidas registradas durante la pandemia y la posterior recuperación entre 2024 y 2025, el recinto de espectáculos proyecta para 2026 su mayor resultado desde la inauguración, según adelantó su presidente, Alejandro Paz, en el programa Quién es Quién (Canal 5 y Diamante FM).

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De acuerdo con el jerarca, la previsión financiera para este año ubica el resultado operativo por encima de los US$ 2 millones .

Este desempeño responde a un cambio en la administración que combinó un incremento en la tracción comercial con un ajuste de los gastos de funcionamiento, en línea con las proyecciones previas del ente estatal que estimaban un ahorro anual cercano a los US$ 500.000.

El núcleo de la estrategia aplicada por la actual conducción radicó en una reducción de costos de administración, iluminación y sonido superior al 50%, explicó el jerarca.

Este recorte modificó la política de alquiler y los formatos del recinto para dar cabida a la producción cultural uruguaya.

Anteriormente, la estructura de costos fijos exigía a las promotoras comercializar cerca de 10.000 localidades para la viabilidad de un evento, lo que dejaba fuera de la grilla a referentes locales.

Con el nuevo esquema de costos reducidos, el complejo habilitó formatos de menor aforo que permitieron la presentación de artistas nacionales.

En palabras de Paz, la gestión ingresó con la visión explícita de "popularizar un poco más" el Antel Arena para "hacer posible que productores y artistas nacionales fueran capaces de trabajar" en el lugar.

Paz aclaró que la rebaja en la estructura de costos y la flexibilización de las tarifas para formatos locales no responde a un esquema de subsidio, sino a un incremento del margen comercial. En ese sentido, afirmó que la unidad de negocio no subsidia a los espectadores, sino que genera mayor ganancia.

El balance de la gestión directa de ITC S.A. muestra un crecimiento superior al 25% en los ingresos, un incremento del 20% en la venta de entradas y un aumento del 10% en la cantidad de espectáculos, con la integración de producciones internacionales de mayor jerarquía y del circuito nacional.

Ajuste de tarifas en enero

En cuanto al panorama financiero general de la empresa pública sobre el cierre de año, Paz se refirió a la actualización de las tarifas de los servicios de telecomunicaciones prevista para enero de 2027.

Aunque la telefónica estatal todavía no comenzó con la elaboración formal de los números técnicos, la intención del Directorio es mantener la línea aplicada en años anteriores y proponer un ajuste por debajo de la inflación, de forma que implique una disminución en términos reales para los usuarios.

Paz remarcó que, si bien el objetivo de la administración es mantener costos menores para la población, la fijación definitiva dependerá de las conversaciones y la coordinación obligatoria con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Más allá de la gestión del polideportivo y la política tarifaria, el escenario responde a un cambio en el enfoque del negocio central de la empresa estatal, que busca la evolución desde el segmento de conectividad hacia una firma de tecnología (techco).

Según explicó Paz, la conectividad —tanto móvil como de fibra óptica— se transformó en un commodity con márgenes de rentabilidad acotados a nivel global, por lo que la rentabilidad futura del ente se ubica en la venta de servicios sobre su infraestructura.

En esa línea, la administración actual apunta al incremento de ingresos mediante la expansión de sectores como la oferta de contenidos, soluciones de ciberseguridad para el Estado, servicios de data center y herramientas tecnológicas adaptadas a la industria y el sector agropecuario.