¿Un mini Antel Arena en el Roosevelt? Los detalles del proyecto para construir un estadio de básquet para 4.500 personas en el parque

La Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) presentó este jueves en el teatro Politeama de la ciudad de Canelones su "sueño de la casa propia" ante un grupo de jerarcas de la intendencia canaria y ediles de la Junta Departamental.

La institución que dirige el básquet busca, desde hace años, un lugar donde construir su propio estadio, con el fin de disputar los partidos de la selección mayor, las juveniles y realizar los entrenamientos.

Esta vez, parecen haber dado con el lugar: dentro del Parque Roosevelt , sobre la Avenida a la Playa, a metros de Giannatassio. En parte de ese predio funciona, durante febrero, el tablado Monumental de la Costa . Además, otro sector está inutilizado e impermeabilizado desde hace cerca de una década, a raíz del fallido proyecto de parque de diversiones Blu Park.

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Allí la FUBB quiere construir un estadio cerrado multipropósito para 4.500 espectadores. Se podrían desarrollar, tal como en el Antel Arena, partidos de básquetbol, conciertos y otros eventos culturales.

El predio total es de 25.700 m², según el proyecto al que accedió El Observador. La superficie edificada es de 4.800 m², que incluye, además del estadio, otra cancha de básquetbol para entrenamiento. La cancha principal tendría dos anillos, con un espacio de palcos vips, pantalla led 360º y otra pantalla colgante en formato de cubo central. El proyecto prevé la creación de 430 plazas de estacionamiento.

La iniciativa aún no ingresó formalmente a la comuna canaria. El gobierno del frenteamplista Francisco Legnani deberá analizarlo y presentar un proyecto de decreto a la Junta para que autorice la cesión del terreno en comodato por una determinada cantidad de años.

“Se presentó un buen proyecto técnico: serio en su respaldo arquitectónico y económico. Para la FUBB, acceder al Antel Arena tiene costos inaccesibles que no generan un retorno en entradas. Además, se les dificulta muchísimo la logística y la coordinación de fechas, y no tienen lugar propio para la práctica de la selección y las juveniles. Por eso, la actividad central (en este estadio) va a estar en la selección y en las juveniles, además de partidos estratégicos, donde tengan que ser neutrales los equipos”, explicó a El Observador Pedro Irigoin, secretario general de la intendencia canaria.

El edil blanco Juan Marteluna explicó a El Observador que aún faltan "muchas cosas por definir", y detalló que, por ejemplo, aún no se presentó el "estudio de impacto ambiental". También son "muy vagas" las contraprestaciones que plantea la FUBB para la comuna a cambio de la cesión del terreno en comodato. En las próximas semanas, indicó el edil, se realizará una audiencia pública para que los vecinos se interioricen en la propuesta y planteen sus inquietudes.

El anuncio llega en medio de amplias discusiones acerca del Parque Roosevelt, a raíz de la implantación de otros proyectos deportivos y culturales que son rechazados por los colectivos de vecinos. Por ejemplo, meses atrás la discusión se centró con la carpa de Sitio para shows y fiestas de electrónica, que está ubicado en la cuarta fracción, la más cercana a la rambla. Más recientemente, la discusión fue por el centro de entrenamiento de golf que se va a construir en la misma fracción, sobre la Avenida Giannattasio y Carlos Racine.

Además, por estas semanas se realiza una tala de 300 árboles en el parque para el ensanche de la Avenida de las Américas. Según indicó Eugenio Castro, director de espacios públicos de la comuna, se plantarán 1.000 árboles para compensar.

Consultado sobre este proyecto, Irigoin aseguró que la construcción del estadio cerrado “no implica tala de árboles”, sino que, por el contrario, se prevé “agregar arbolado”.