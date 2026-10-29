MEC declaró "inhábil" la jornada del jueves en un organismo por una falla en los servidores de Antel

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) resolvió "declarar inhábil el día 29 de octubre de 2026" para la Dirección General de Registros, después de que una falla originada en servidores de Antel dejara sin funcionar el sistema del organismo en todo el país.

El texto, firmado por la ministra interina de Educación y Cultura, Gabriela Verde, indica que la falla "ocasionó la caída de todo el sistema" , lo que impidió el funcionamiento total del servicio.

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Según indica la resolución a la que tuvo acceso El Observador, quedaron fuera de servicio "la atención del público, ingreso de trámites digitales y trabajo interno" . En concreto, no se pudo operar con normalidad ni de forma presencial ni en línea.

La resolución señala además que la puesta en funcionamiento de los sistemas compete a Antel, y que al momento de firmarla no era "posible estimar el tiempo de solución".

El argumento del MEC es proteger a los usuarios. Según el texto, es necesario "resguardar los derechos de los ciudadanos ante el vencimiento de los plazos administrativos", por una causa de fuerza mayor que la resolución atribuye al Estado.

Declarar inhábil un día implica que esa jornada no cuenta a efectos de los plazos. Así, quien tenía un trámite registral que vencía el 29 de octubre no pierde ese derecho por no haber podido presentarlo mientras el sistema estaba caído.

Qué dicen el MEC y Antel

Fuentes del MEC dijeron a El Observador que "el problema informático se está subsanando". Agregaron que la resolución "extiende los plazos de vencimiento de hoy para mañana para no perjudicar al usuario ante una falla informática".

Según las mismas fuentes, el Registro trabajó este jueves "con normalidad en la medida de lo que el sistema le permite".

Desde Antel confirmaron a El Observador que "efectivamente hubo una situación con unos servidores que estaban en el data center" y que los técnicos de la empresa "estaban trabajando en eso ya desde temprano".