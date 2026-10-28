La exigencia del BCU a los bancos que con IA puede mejorar tus finanzas

¿Sabías que una obligación que el BCU les impuso a los bancos puede ayudarte a ordenar tus finanzas personales gracias a la IA? Te cuento cómo aprovecharla.

Desde el 1° de abril de 2022, el Banco Central del Uruguay (BCU) obliga a bancos y emisores de tarjetas a ofrecerte la posibilidad de recibir un aviso electrónico (por mail, SMS o en la app) cada vez que se procesa una transacción con tu cuenta o tarjeta. Y al menos una de esas vías tiene que ser gratuita.

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Algunos la cumplieron en el momento, otros no. Por lo tanto, el regulador repitió la misma fórmula, palabra por palabra, en la Circular 2.472 de enero de 2025 y en la Circular 2.497 de enero de 2026.

Para la mayoría, esos avisos son una notificación más que se pierde en la bandeja de entrada. Pero hay algo que pocos están viendo: todos juntos forman un registro detallado de en qué gastás cada peso. Y la inteligencia artificial ya sabe leerlos y organizarlos como si tuvieras un contador.

Por si se te pasó la ola, de lo que más se habla en IA es de agentes. Hay muchas formas de definirlos, pero sin ponernos técnicos, un agente es una "computadora" que hace tareas por vos. Hasta ahora usabas la computadora (ChatGPT) para pedirle cosas. Ahora es ella la que ejecuta tareas en tu nombre, siempre que le des los permisos correspondientes.

Entonces, la idea es armar un "gran agente" que registre tus gastos con el menor esfuerzo posible y que, además, te ayude a detectar patrones, ver en qué se te va la plata y armar tu propio dashboard financiero: un tablero visual, con gráficos y números clave, donde de un vistazo ves cuánto gastaste, en qué categorías y cómo evoluciona mes a mes.

Un detalle antes de arrancar: Gemini, Claude y ChatGPT tienen las funciones de las que vamos a hablar, pero en la mayoría de los casos hoy hay que pagar un plan de unos US$ 20 por mes. Te recomiendo hacerlo. Igual, si preferís no pagar, en Zapia podés hacer lo mismo gratis.

Caso 1: el supermercado

Saber en qué se te va la plata en el súper es difícil. Con IA, se vuelve sencillo. La propuesta es esta: hacés tus compras y le sacás una foto al ticket.

Para eso necesitás ChatGPT Work con la opción de enviar información a una planilla de Google Sheets en tu Drive. Obviamente, los conectores tienen que estar configurados de antemano. Si necesitás una mano con eso, escribime o preguntáselo al propio chat.

Después subís la foto del ticket a tu Google Drive. Ahí la información queda guardada, aunque todavía de forma desordenada.

Y acá viene el truco que se me ocurrió: le pedí a ChatGPT que me creara un sitio web privado que se actualizara con esa información. Lo abrí en Safari (el navegador del iPhone) y lo agregué como acceso directo a la pantalla de inicio. Resultado: me armé una app que conoce todos mis gastos, que tiene gráficas, análisis detallados que si no hubiese sido por esta herramienta no lo hubiese podido lograr.

Caso 2: todos tus gastos, desde el mail

Acá es donde entra en juego la normativa del BCU. Algunos pueden ofrecerlos de manera predeterminada, otros no. Si todavía no lo hiciste, activá en tu banco los avisos por mail de cada movimiento de tus cuentas y tarjetas. Esos correos son oro para la IA: con ellos puede reconstruir cómo entra y sale tu plata.

El segundo paso es conectar tu Gmail al chat en cuestión. En ChatGPT tenés que ir a Complementos y seguir los pasos para enlazarlo.

Entonces vas al campo de texto de tu IA de cabecera y le pedís que analice todos los mensajes de ese remitente (en mi caso, Itaú), que te muestre los gastos y que detecte patrones.

Por ejemplo, podés usar un prompt como este:

Analizá todos los correos de mi Gmail con el asunto "Aviso de consumo aprobado con tarjeta de débito" de julio, agosto, septiembre y octubre. Decime en qué gasté más, en qué gasté menos y qué patrones de consumo ves. Después armame un dashboard financiero bien visual con esa información. Analizá todos los correos de mi Gmail con el asunto "Aviso de consumo aprobado con tarjeta de débito" de julio, agosto, septiembre y octubre. Decime en qué gasté más, en qué gasté menos y qué patrones de consumo ves. Después armame un dashboard financiero bien visual con esa información.

Lo más probable es que encuentres gastos hormiga que ni te imaginabas.

Caso 3: que lo haga solo

Muchas de las acciones de los casos 1 y 2 se pueden programar. Es decir, delegárselas a un agente de IA que las ejecute de forma automática.

Por ejemplo, en la sección de tareas programadas de ChatGPT le podés indicar que todos los días a las 8 de la mañana revise si te llegó un correo de Itaú y que cargue esos movimientos directamente en tu sitio web.

Así te olvidás de hacerlo a mano.

Muchas de estas tareas las podés hacer gratis con Zapia, la IA uruguaya que ya tiene más de 8 millones de usuarios en el mundo y que se conecta con Gmail y Drive.