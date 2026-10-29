Corredor de Bolsa informó al Banco Central que sufrió un ataque informático esta semana

Nobilis Corredor de Bolsa informó al Banco Central del Uruguay (BCU) que el lunes 26 de octubre identificó un “incidente de seguridad informática” en sus sistemas. Según explicó la empresa a El Observador, se trató de un “intento externo de acceso” que no tuvo impactos en su operativa.

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La comunicación fue enviada el martes 27 de octubre a la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, dirigida a la Intendencia de Supervisión Financiera, como comunicación de “hecho relevante” en cumplimiento del artículo 299 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores.

Según la nota, firmada por Marcela De Ritis, la corredora activó “en forma inmediata” sus protocolos internos de respuesta y adoptó “medidas preventivas de contención” .

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El documento agrega que la institución está haciendo, junto con un proveedor especializado , el análisis técnico del evento para determinar su alcance. Una vez terminado ese análisis, Nobilis informará al regulador sobre sus conclusiones.

La carta al BCU no precisa qué tipo de incidente fue ni qué sistemas estuvieron involucrados.

Sin impactos, según la empresa

Desde Nobilis explicaron a El Observador que se registró “un intento externo de acceso” a los sistemas. Ante esa situación, se activaron los protocolos de seguridad previstos y se hicieron las verificaciones correspondientes.

Según la empresa, no se registraron impactos y todos los sistemas continúan operando con normalidad.

La corredora señaló que la comunicación al BCU respondió a la normativa vigente del Mercado de Valores, que según explicó establece la obligación de reportar este tipo de incidentes dentro de las primeras 24 horas.