Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 30 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este viernes 30 de octubre una jornada marcada por las lluvias y tormentas en buena parte de Uruguay , con cielos nubosos y cubiertos y temperaturas máximas que alcanzarán los 26 °C en el norte del país.

Las precipitaciones se esperan tanto durante la mañana como en la tarde y noche, principalmente en Montevideo, el este y el oeste del territorio.

En Montevideo y el área metropolitana , Inumet prevé una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 22 °C .

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 29 de octubre

¿Es verdad que ha habido menos sol? Los registros históricos y lo que muestran los datos en octubre y en lo que va del año

Durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas , condiciones que se mantendrán durante la tarde y la noche.

Los vientos soplarán del noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Cómo estará el tiempo en el este, oeste y norte del país

En el este, las temperaturas oscilarán entre 11 °C y 23 °C. Se esperan precipitaciones y probables tormentas durante toda la jornada, además de nieblas y neblinas en la mañana. Por la tarde y noche, las rachas de viento podrán alcanzar entre 40 y 50 km/h.

Para el oeste, Inumet anuncia una mínima de 13 °C y una máxima de 25 °C, con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas tanto en la mañana como en la tarde y noche. También se prevén neblinas durante las primeras horas.

En el norte, la temperatura mínima será de 11 °C y la máxima llegará a 26 °C, la más elevada entre las regiones. El cielo estará algo nuboso y nuboso durante la mañana, con probables precipitaciones escasas y aisladas. Hacia la tarde y noche aumentará la nubosidad y se mantendrá la posibilidad de lluvias aisladas.

De esta manera, el viernes estará marcado por la inestabilidad en gran parte del territorio, aunque el norte presentará menores probabilidades de precipitaciones significativas que el resto del país.