Antel admitió que fue "el peor corte" de su historia y explicó cómo afectó a WhatsApp, Netflix y a los cobros

El subgerente general de Operaciones de Antel, Daniel Fuentes, reconoció este viernes que las fallas de internet del pasado martes 13 ocasionaron, según él, el peor corte en la historia de la empresa . “Ha sido el peor corte por la gravedad y por estas casualidades que conocemos en la historia de Antel”, dijo en el programa En Perspectiva, de Radiomundo.

Fuentes explicó que la red de fibra óptica de Antel tiene redundancias, “en la mayoría de los casos redundancias triples”. Esto significa que la red tiene caminos alternativos para transportar los datos. Por eso, señaló, “puede haber hasta dos cortes simultáneos que afecten redes troncales, lo hemos vivido, y los clientes no se enteran”.

Lo distinto esta vez fue la acumulación. “Lo que nunca habíamos tenido, y eso es lo excepcional, es un triple corte simultáneo que se reiteró en el mismo día”, afirmó. Empezó un primer corte, siguió un segundo y un tercero; cuando se había reparado el primero, después de las 16 llegó un cuarto, cerca de la ruta Interbalnearia. “Fue como cuando uno está muy cansado para llegar a la meta en una carrera y le corren la meta”, graficó.

Ocho claves para entender la falla en la red de fibra óptica de Antel y lo que aún falta por saber: "Llama la atención", dijo el vice

Antel explicó a qué se debieron las fallas en sus servicios de datos móviles e internet por fibra óptica: distintas obras rompieron cables

Tres de los cortes se dieron por obras públicas en las rutas 9 y 12 , a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El cuarto, el de la Interbalnearia, fue obra de un particular: “No sabíamos que iba a hacer la obra esa persona. Ella, por supuesto, no consultó a Antel”.

Fuentes pidió disculpas. “Primero lo que corresponde es pedir disculpas a nuestros clientes, que no tienen culpa y en realidad el impacto lo sufren”, dijo, y admitió que las consecuencias “fueron gravísimas”.

POS caídos en el Este y congestión en todo el país

El subgerente separó dos tipos de afectación: “Tenemos que dividir la afectación nacional, que fue por congestión en la red de internet, de la afectación en el Este”. En esa zona, durante algunas horas se quedó “más afectado que el resto del país” y además cayó la red móvil.

El efecto más concreto se vio en los cobros. “Cuando tenemos que cobrar con un POS el negocio de una pizzería, queda paralizado porque no puede cobrar con tarjetas de crédito, de débito”, ejemplificó.

En los servicios de internet el deterioro fue despareja. Los correos entre Gmail y Adinet o Vera seguían llegando, con algún retardo. En Netflix, el contenido local guardado en un caché se veía con dificultades, pero “si uno quería acceder a un contenido internacional, las dificultades eran mayores o directamente era imposible”. Y resumió el resto: “El WhatsApp por texto funcionaba. Ahora, para descargar un video, ahí ya era otra historia”.

Por qué la fibra va al costado de las rutas

Fuentes comparó los troncales con autopistas por donde circula mucho tráfico de datos. “Los troncales se asimilarían mucho más al concepto de una autopista”, dijo. Esos cables, en los tramos donde se dieron los cortes, van al costado de las rutas nacionales.

La razón es práctica. “Al costado de las rutas teóricamente no hay construcciones. Además es más fácil llegar a ellas en caso de mantenimiento”, explicó. La contrapartida es la que quedó a la vista esta semana: “Cuando se hacen modificaciones de la ruta eso impacta en las redes de cables que van al costado de la ruta”, donde también corren caños de agua, de gas y cables de UTE.