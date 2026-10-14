Ocho claves para entender la falla en la red de fibra óptica de Antel y lo que aún falta por saber: "Llama la atención", dijo el vice

Antel atribuyó a roturas físicas provocadas por terceros , y no a un ataque ni a una falla interna, los cortes de fibra óptica que dejaron sin servicio a unos 180.000 usuarios en cinco departamentos del este, dijo el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez a El Observador.

El vicepresidente dijo estar a la espera de un informe técnico interno para precisar lo ocurrido.

Álvarez fue categórico sobre la naturaleza del problema. Los cortes fueron “físicos” , dijo, y descartó las hipótesis que circularon en redes: “No fue un problema interno de software, no fue un ataque”. Según precisó, “la información con la que se está trabajando es que fueron afectaciones a la estructura física de la red ”.

Antel explicó a qué se debieron las fallas en sus servicios de datos móviles e internet por fibra óptica: distintas obras rompieron cables

Tampoco se trató de una maniobra de la propia empresa. “No fue producto de maniobras propias de la empresa, que pudieran haber sido mantenimiento o traslado”, explicó. “No fue parte de una acción de la empresa, sino de una afectación a la infraestructura de la empresa por parte de terceros que no estaban trabajando para la empresa ”.

El vicepresidente contó que la reconstrucción de lo ocurrido se apoya en el trabajo de campo de funcionarios de Antel que fueron hasta el lugar. “No vimos a nadie con una retroexcavadora haciéndolo". Dijo que no cuentan con cámaras que hayan mostrado cómo fue el trabajo. "Son las suposiciones y las conversaciones que tienen los técnicos en el lugar para reconocer en qué condiciones se hacen las roturas. Pero la rotura es física”, sostuvo.

Sobre el mecanismo del daño, lo graficó así: “Si se rompe la fibra, se rompe. No importa tanto si se dobló y se quebró: deja de funcionar. Ahí pasa luz y ya no pasa”.

Quiénes fueron y qué obras de terceros se hacían

“Entendemos que estaban trabajando justamente para el Ministerio de Transporte en actividades de ensanchamiento o de zanjas”, dijo.

Según informó Antel, las obras consistieron en tareas de limpieza de banquina y ensanche realizadas por empresas contratistas para el MTOP, sumadas a una obra particular en Atlántida, lo que provocó cortes de fibra óptica en las rutas 9, 12 y la interbalnearia que se extendieron desde el mediodía hasta su paulatina reparación en la noche.

¿Cuáles son las hipótesis que explican los cortes?

Consultado sobre por qué se dieron cuatro cortes casi en simultáneo, el vicepresidente fue cauto. “La hipótesis actual es que se rompieron. No hay ninguna otra por ahora, no hay ninguna hipótesis formalizada que asocie las roturas”, dijo.

Y explicó por qué no avanza más allá: “A la intuición hay que respaldarla con la evidencia. Si yo dejo entrever alguna cosa, en realidad termina siendo mucho más irresponsable”.

Álvarez sí admitió que el episodio es “llamativo”. “Si fuesen cuatro obras particulares, uno diría, bueno, capaz que no tenían idea por dónde pasaba. Pero, en general, estas obras más grandes sí cuentan con esa información”, reflexionó.

Cómo se repararon los cortes

Al momento de la entrevista, Álvarez confirmó que los cuatro cortes ya estaban resueltos. “Lo que se hace es recomponer la línea de fibra. Dependerá de la cantidad que fue afectada para ver cuál es el tramo que se recompone, desde dónde están los últimos puntos de anclaje, para darle continuidad”, detalló.

Aun así, advirtió que podían quedar coletazos. “Si bien ya está desde el punto de vista físico resuelto, ahora quedan elementos de ruteo que se tienen que resolver, la mayoría del lado del cliente. Por lo tanto, seguirán llamando a servicios técnicos para que les puedan resolver la situación en cada caso puntual”, dijo.

El reporte técnico

Allí figurará también a qué profundidad estaba la fibra en cada punto, un dato que, dijo, se maneja con reserva por las mismas razones de seguridad que el trazado de la red.

Por qué llama la atención la escala y cómo han sido otros ataques

Álvarez remarcó que una rotura de esta magnitud no tiene precedentes a la vista. “Por lo que he averiguado no hay registros de una rotura a ese nivel. No es habitual, pero tampoco es algo extraño de que efectivamente una obra vial arrastre fibra y rompa. Suele suceder”, señaló. El corte, dijo, “fue grande”.

Un punto central de su argumento es que las empresas que trabajan sobre las rutas conocen el trazado de la red. “Esa información se hace disponible para las empresas cuando ganan sus licitaciones, como por dónde pasa el gas, por dónde pasa el agua. Es información que cuentan. Por eso llama la atención esta situación”, explicó.

Esos datos, además, se resguardan. “Esa información se mantiene en cierta reserva, justamente para que no cualquiera pueda ir y romper la fibra. Por eso la tienen que manejar aquellos que van a estar en condiciones de poderla afectar”, dijo.

Otros cortes a la fibra óptica este año

El vicepresidente recordó que no es la primera vez que la red sufre daños sin un móvil económico. “Teníamos varias roturas en ciertas zonas de Montevideo con insistencia en lugares donde estaba demostrado que no había ningún beneficio material. No era robar cobre, sino que era simplemente romper fibra”, dijo.

La diferencia con el cobre, apuntó, es clave: “Hemos visto acciones de vandalismo, de destrozos de la estructura de Antel que no suponen ningún beneficio material para quien lo haga, como sí sucede cuando se rompe la red de cobre, porque eso tiene un valor de reventa en el mercado informal. Pero la fibra que se saca no tiene ningún tipo de valor económico”. Sobre el caso actual, igual, fue tajante: “No lo puedo asegurar. Lo que sí puedo ver son hechos que se repiten”.

El episodio, para Álvarez, refuerza un reclamo de fondo. “Este hecho confirma la necesidad de asumir este tipo de infraestructura como una infraestructura crítica que necesita sus resguardos correspondientes, que no son solamente el producto de la obra, sino también de cómo se garantiza su no afectación”, planteó. Y dimensionó: “Quedó demostrado el impacto que puede tener en el país”.

Cuánto afectó a los usuarios de Antel: ¿habrá compensación para ellos?

Álvarez puso a los clientes en el centro. “No solamente se afectó a los clientes, que es lo más importante, sino también se termina afectando la reputación de la empresa desde afuera”, dijo. Sobre la magnitud, estimó: “Fueron varios departamentos. Más de 100.000 seguro”.

El alcance no fue uniforme. “Hay quien vio afectado directamente su servicio de fibra, pero el servicio de 5G no se vio afectado directamente; como se afectaba la conectividad a la radiobase, también se afectaba la conectividad de los móviles”, explicó.

En la capital el golpe fue menor. “En la capital solamente se vio atenuada la señal porque se redujo el ancho de banda disponible. No fue que se cortó la conectividad de la capital; si no, imaginate la afectación que podría haber tenido”, señaló.

Sobre los reclamos de usuarios que piden resarcimiento, Álvarez no adelantó una definición. “En general, Antel analiza cuáles son los tipos de afectaciones y actúa en consecuencia”, dijo, aunque aclaró: “A priori no tengo ninguna respuesta concreta a esa consulta”.

Recordó que la empresa ya aplicó beneficios en otros casos: “Lo hemos hecho en situaciones donde el servicio queda cortado por mucho tiempo por fallas de obras o por eventos climáticos, y muchas veces se ven beneficiados los clientes”. El criterio, señaló, es siempre el mismo: “Se analiza caso a caso, cantidad de afectados, tipo de afectación, y después se toman decisiones”.

¿Se invertirá más en seguridad de los cables?

Por último, el vicepresidente enmarcó el episodio en el plan de inversión de la empresa. “Ya venimos invirtiendo en mejorar la red troncal terrestre, tanto a nivel nacional como para mejorar la conectividad internacional. Este tipo de eventos nos muestra la importancia de esta red, la importancia de seguir invirtiendo”, sostuvo. “A futuro, como todo, este tipo de eventos te abre los ojos, analizás y uno evalúa los impactos”.