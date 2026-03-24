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Un alumno golpeó a un profesor en plena clase en un liceo de Montevideo: ADES alertó por aumento de violencia

"La adscripta intentó conversar con él para que se tranquilizara, pero empezó a patear las papeleras", relató Verónica Méndez, integrante de ADES

24 de marzo de 2026 7:40 hs
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Desde el viernes y hasta este lunes se realizó un paro en el Liceo N°24 de Paso de la Arena, luego de que un estudiante protagonizara un episodio de violencia contra un profesor de Literatura, a quien insultó y golpeó.

Verónica Méndez, integrante de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo, dijo a Telenoche (Canal 4) que el incidente comenzó cuando el docente “le pidió al chico que esperara porque no era su turno y se molestó, empezó a gritar improperios. El profesor le pidió que se retirara. Fue a la adscripción, la adscripta intentó conversar con él para que se tranquilizara, pero empezó a patear las papeleras, volvió a la clase y agredió al profesor, propinándole un golpe en la cara”.

Tras la agresión, se activaron los protocolos correspondientes, aunque el estudiante se retiró del centro educativo antes de que se concretaran otras medidas.

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Preocupación por el aumento de la violencia

Méndez advirtió que este tipo de situaciones no son aisladas y reflejan un problema más amplio. “Estamos muy preocupados porque los hechos de violencia se están dando en todo el país y reflejan una problemática que es más profunda”, sostuvo.

En esa línea, planteó interrogantes sobre el origen de estos comportamientos: “¿De dónde vienen estos gurises? ¿Por qué un chico reacciona de ese modo violento?”.

La representante de ADES consideró que detrás de estos episodios hay factores estructurales como la pobreza, la falta de oportunidades y las desigualdades sociales, “que tendríamos que cambiar para que puedan estudiar en un ambiente de respeto”.

Tras las jornadas de paro, este martes se retomarán las clases de forma escalonada, con la implementación de talleres y actividades orientadas a la convivencia y la prevención de la violencia dentro del centro educativo.

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