Ades Montevideo denunció un operativo policial "violento" en el Liceo N°70: un portero fue detenido y terminó internado

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades) de Montevideo denunció una serie de hechos de violencia durante un procedimiento de la Guardia Republicana en el Liceo N°70 , ocurrido el viernes 18 de setiembre. Según la versión del sindicato, un portero que intervino para proteger a un estudiante fue esposado y trasladado a una seccional policial . Al día siguiente debió permanecer internado en observación por un golpe en la cabeza.

El comunicado, difundido el 25 de setiembre, relata que un efectivo ingresó al liceo en busca de un estudiante que, según la versión del policía, les habría arrojado piedras. Ades sostiene que el adolescente le dijo a una docente que había entrado al centro educativo porque el efectivo lo había apuntado con su arma .

Mientras se desarrollaba esa conversación, las docentes oyeron gritos en el exterior y salieron junto al portero . Allí, siempre de acuerdo con el relato sindical, vieron a un integrante de la Guardia Republicana acorralar a otro estudiante contra el tejido que rodea el predio. El funcionario de portería se interpuso entre ambos.

Ades denunció que, durante el episodio, hubo efectivos que apuntaron a las docentes, se negaron a identificarse y maltrataron al estudiante y al portero . También afirmó que una subdirectora cayó al suelo durante un forcejeo entre un policía y el funcionario liceal.

Minutos después, el portero fue esposado y llevado a la Seccional 24, de donde salió "a altas horas de la noche", según el comunicado. El sindicato calificó el procedimiento de "totalmente injustificado" y señaló que ofreció asesoramiento jurídico al trabajador, que es tercerizado.

La Policía informó que investiga el procedimiento, según Ades

Tras el episodio, representantes de Ades y Fenapes se reunieron el lunes 21 con autoridades de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y del Ministerio del Interior. Según el comunicado, participaron, entre otros, el director general de Secundaria, Manuel Oroño, y el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo.

En esa reunión, el sindicato planteó la necesidad de revisar el abordaje policial a los estudiantes cuando llegan o salen del liceo y rechazó la ubicación de tanquetas frente al centro educativo. También sostuvo que existen antecedentes de procedimientos inadecuados en ese liceo y en el Liceo N°11.

Según Ades, el jefe de Policía les informó que está en curso una investigación sobre el procedimiento en el Liceo 70. El sindicato anunció una nueva reunión para este lunes 28 de setiembre, en la que se discutirán posibles medidas.