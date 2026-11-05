Intendencia de Montevideo instalará radares en tres nuevos puntos de la ciudad: dónde estarán y desde cuándo multarán

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció que reubicará tres radares de fiscalización de tránsito en distintos puntos de la capital , como parte de las medidas para mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial.

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Los nuevos radares comenzarán a funcionar el martes 10 de noviembre , aunque durante los primeros tres días estarán en una etapa de monitoreo y no aplicarán multas. La fiscalización efectiva comenzará el viernes 13 de noviembre .

Según informó la comuna, la medida forma parte del segundo conjunto de acciones para mejorar la movilidad en Montevideo, anunciado en agosto de este año.

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Los tres equipos serán trasladados desde intersecciones que actualmente cuentan con fiscalización en ambos sentidos de circulación. En esos lugares permanecerá operativo uno de los dispositivos.

Las nuevas ubicaciones serán las siguientes:

Uruguayana y Turini: el equipo será trasladado desde José Pedro Varela e Irureta Goyena, donde actualmente fiscaliza en sentido este.

Luis Alberto de Herrera y Ayacucho: el radar llegará desde avenida Italia y Almirón, donde funciona en sentido oeste. En su nueva ubicación fiscalizará en sentido sur.

Avenida Joaquín Suárez y avenida Juan Carlos Blanco: el dispositivo será trasladado desde bulevar Artigas y Hocquart, donde controla en sentido norte. En el nuevo punto fiscalizará en sentido sur.

Los equipos estarán destinados al control de velocidad y, según corresponda, al control de velocidad y cruce con luz roja.

Cuándo comenzarán a multar los nuevos radares

La Intendencia estableció un período de tres días de funcionamiento sin sanciones para los equipos reubicados.

Durante el 10, 11 y 12 de noviembre, los dispositivos realizarán tareas de monitoreo, pero no aplicarán multas a los conductores.

A partir del viernes 13 de noviembre comenzará la fiscalización efectiva en las tres nuevas ubicaciones.

Por qué la Intendencia de Montevideo decidió trasladar los radares

La comuna explicó que la reubicación busca optimizar los recursos disponibles y ampliar la cobertura del sistema de fiscalización.

Para seleccionar los nuevos puntos se tomaron en cuenta distintos criterios, entre ellos la necesidad de reforzar los controles de velocidad en determinadas zonas, la cercanía de centros educativos y las denuncias y solicitudes realizadas por vecinos.

La medida no supone retirar completamente la fiscalización de los cruces donde actualmente funcionan los equipos, ya que en esas intersecciones se mantendrá un dispositivo operativo.