Una manta de lana merino y un apero criollo: los regalos que Uruguay le entregará al papa León XIV en su bienvenida

Una manta de lana merino tejida a mano y un apero criollo elaborado por artesanos uruguayos serán los dos regalos que el Estado entregará al papa León XIV durante su visita a Uruguay . Los obsequios fueron elegidos para representar dos tradiciones nacionales : la producción lanera y los oficios vinculados al campo.

Los presentes formarán parte de la ceremonia oficial de bienvenida que encabezará el presidente Yamandú Orsi este viernes 6 de noviembre, en la que participarán más de 250 artistas del Sodre, representantes de organizaciones sociales, niños, adolescentes y una escolta de aparcerías gauchas.

Según informó Presidencia de la República en una carta, a la que accedió El Observador, la recepción buscará reflejar "la laicidad, diversidad y el compromiso social del Uruguay" , con la presencia de dirigentes de distintas corrientes políticas, expresidentes de la República y representantes de diferentes generaciones.

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El primero de los obsequios será una manta confeccionada artesanalmente con lana pura de merino , especialmente elaborada para la ocasión por integrantes de la comunidad Hecho Acá, dedicada a preservar y transmitir las tradiciones textiles nacionales. Presidencia destacó que se trata de una pieza única que reúne las cualidades de calidad, suavidad y abrigo de la lana uruguaya.

El segundo regalo será un apero criollo, representativo de las tradiciones rurales y de la relación histórica del país con el caballo. El conjunto incluye bozal y freno de caballo elaborados en cuero vacuno, jergón de lana cruda, mandil, carona de cuero, recado sirigote confeccionado en cuero y madera, cojinillo de lana cruda y cincha de cuero.

A través de estos presentes, el gobierno buscará mostrar al pontífice dos expresiones de la identidad nacional: la tradición textil y el patrimonio rural.

Además, los integrantes de la comitiva papal recibirán obsequios artesanales elaborados por Claudia Romero, emprendedora de Ciudad de la Costa vinculada al programa PROVAS (Procesos con Valor Social), una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social que promueve la autonomía económica y los emprendimientos.

Más de 250 artistas del Sodre y una canción de Rubén Rada para recibir al papa

La ceremonia contará con la participación de cuatro elencos del Sodre: la Orquesta Juvenil Nacional, el Coro Nacional, el Coro Nacional Juvenil y el Coro Nacional de Niños.

En total actuarán aproximadamente 250 artistas, entre músicos profesionales, jóvenes intérpretes, niños y adolescentes.

El espectáculo tendrá un componente intergeneracional: la Orquesta Juvenil Nacional reúne músicos de entre 12 y 26 años, mientras que los coros infantiles y juveniles comprenden edades de entre 6 y 24 años. El artista más joven que participará tiene nueve años.

El repertorio previsto incluye el Himno Nacional de Uruguay, bajo la dirección de Ariel Britos; el Himno Pontificio, dirigido por Claudia Rieiro; el Hallelujah, de El Mesías de Georg Friedrich Händel, bajo la dirección de Esteban Louise; y Botija de mi país, de Rubén Rada, con orquestación y versión coral de Víctor Mederos, basada en el arreglo original de Jorge Damscaux.

La inclusión de la canción de Rada permitirá incorporar el candombe a la ceremonia de bienvenida al líder de la Iglesia Católica.

Jinetes y 52 niños y adolescentes participarán de la bienvenida

Las tradiciones del campo uruguayo también estarán representadas por integrantes de aparcerías gauchas que formarán parte de la Escolta Cívica encargada de recibir al pontífice.

Los participantes vestirán prendas tradicionales de la cultura gaucha y una pareja pertenecerá a la Aparcería Rancherío de Ponce, de Sauce, Canelones.

La ceremonia también contará con 52 niños y adolescentes del programa Pelota al Medio a la Esperanza, una iniciativa del Ministerio del Interior que promueve la convivencia y la prevención de la violencia a través del deporte, la educación y la cultura.

El programa tiene presencia en más de 20 barrios y 36 escuelas de Montevideo y el área metropolitana, donde sus actividades alcanzan sostenidamente a más de 4.500 niños y niñas.

En educación media, alrededor de 3.000 adolescentes de más de 40 instituciones educativas han participado en propuestas recreativas y deportivas vinculadas al trabajo en equipo, el respeto y la resolución pacífica de conflictos.

La laicidad y la diversidad, los ejes de la ceremonia organizada por Presidencia

Uno de los aspectos destacados por el gobierno será la participación de organizaciones sociales y comunitarias que trabajan en distintas áreas.

Entre las instituciones invitadas figuran los Centros Comunitarios Puertas Abiertas, Ni Silencio Ni Tabú, Ciudad Universitaria, Centro Artigas, Fundappas, Colectivo Vilardev oz y el Hogar de Ancianos Schiaffino.

También estarán representados el PIT-CNT, cámaras empresariales y organizaciones como Voz y Vida, CODOPF, Hermanas Misioneras Franciscanas del Verbo Encarnado y Hermana Marta y Providencia.

En el documento difundido por Presidencia se señala que la laicidad constituye una garantía de libertad de conciencia, respeto por las diferentes creencias y convivencia en la diversidad.

Desde esa perspectiva, el gobierno plantea que la visita del pontífice será una oportunidad para mostrar la pluralidad de la sociedad uruguaya y destacar valores compartidos como la paz, la dignidad humana, la solidaridad y la justicia social.

La ceremonia reunirá así a representantes de instituciones democráticas, organizaciones sociales, artistas y distintas generaciones, en una bienvenida que buscará combinar el protocolo oficial con expresiones culturales y tradiciones del país.