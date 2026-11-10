La fortuna de Paul McCartney y el selecto "top 3" al que ingresó: el exBeatle ahora es multimillonario

El cantante británico Paul McCartney se ha convertido en un multimillonario tras alcanzar una fortuna estimada en 1.400 millones dólares, según un análisis de su patrimonio publicado este lunes por la revista Forbes, que lo sitúa como el tercer artista más acaudalado del mundo.

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La fortuna del cantante de la mítica banda The Beatles se sitúa por debajo de la que amasa la estrella estadounidense Taylor Swift, con 2.000 millones de dólares, y el rapero Jay-Z, con 2.800 millones de dólares.

La suma procede del "valor de sus catálogos musicales, los cheques de regalías que ha cobrado, los cientos de millones que ha ganado con sus giras mundiales, sus propiedades inmobiliarias en el Reino Unido y los Hamptons, además de una colección de arte que incluye obras de Picasso y Magritte", precisó la revista.

Aunque la mayor parte de sus ganancias proviene de su editorial MLP Communications, que fundó en 1969 para gestionar tanto el catálogo musical de la banda británica como de otros artistas.