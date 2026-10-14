El nuevo data center anunciado por el gobierno será "cinco veces más grande" que el de Google y dejará 1.500 empleos permanentes, dijo Cardona

La ministra de Industria, Fernanda Cardona , señaló que el nuevo parque de centros de datos que instalará la empresa española Solaria por US$ 5.700 millones , supondrá la construcción de un data center "cinco veces más grande" que el de Google en Canelones .

"Uruguay con esto se está conformando en un ecosistema digital, combinando la energía renovable, la capacidad de red y el talento humano, con la economía digital", dijo la ministra en rueda de prensa luego del anuncio del presidente Yamandú Orsi.

Cardona insistió en que se trata de una " inversión histórica " en Uruguay. Habrá un parque de energía solar en Florida y dos data centers: en una primera fase en Canelones y en una segunda en San José.

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La inversión anunciada " supera en cantidad de inversión en millones de dólares" a la realizada entre 2010 y 2015 para el cambio de matriz energética y la instalación de parques eólicos.

Foto: Martin Martinez / FocoUy

Esta inversión —agregó la jerarca— "va a continuar desplegándose en la administración que venga". Y si bien en la primera fase se espera la inversión de US$ 5.700 millones, para una segunda se espera duplicar esa cifra. Además, Cardona aclaró que la inversión de US$ 5.700 no incluye "todo el equipamiento que llevan adentro" los proyectos.

"Esto (por el monto de la inversión) es de obra física, lo que la gente va a ver", aclaró.

El cronograma "muy exhaustivo" de este proyecto implica que la previsión es que para 2029 quede "todo operativo" o, a lo sumo, en 2030.

"La primera fase termina en este quinquenio y la segunda empieza en el segundo. Va a ser un trabajo que continúe", afirmó la titular de Industria. Mientras que en la obra se empleará a unas tres mil personas, luego quedarán "1.500 (trabajadores) permanentes en el Uruguay", muchos de ellos empleos de calidad.

"Estamos dejando un proyecto presente y futuro, estamos dejando firmado un compromiso de gobierno que justamente va a tener un derrame en este quinquenio. Es un proyecto país".

Además, Cardona señaló que con este proyecto "ganan todas las partes". "Es un proyecto donde gana UTE, gana Uruguay, no solo por lo que representa numéricamente y los puestos de trabajo, sino porque reafirma una acumulación positiva que tiene Uruguay. Si no tuviera la infraestructura con la que cuenta, los cables submarinos que nos conectan con el mundo, esto no podría ser verdad".