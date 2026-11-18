Visionaria nació de un encuentro cerrado entre directores de empresas realizado en marzo de este año, en el que cada uno compartió cómo estaba aplicando la inteligencia artificial en su organización.

Ese intercambio a puertas cerradas dejo en evidencia la necesidad de llevar la conversación a otro nivel integrando a empresas, al ecosistema emprendedor y a la academia con el objetivo de acercar el conocimiento y la implementación de la IA en Uruguay y mostrar lo que ya está pasando en Uruguay en la materia.

El foro internacional que reúne inteligencia artificial, innovación, tecnología y real estate, y conecta a Uruguay con Latinoamérica, Europa y el mundo es organizado por KS Innovation y Kopel Sánchez y se desarrollará este lunes 23 de noviembre en Flex Tres Cruces (Colonia 2235, Montevideo) entre las 8:00 y las 18:30, con capacidad para 500 personas .

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La jornada propone un formato de entrevistas y charlas de 15 a 20 minutos, con casos concretos por industria: agentes de IA, IA empresarial y machine learning, agro, salud, banca, marketing y publicidad, experiencia de usuario, ciudades y real estate.

Entre los speakers confirmados están Martín Migoya, Guibert Englebienne y Gastón Milano (Globant), Oscar Mullin (Mercado Libre), Nicolás Berman (Kaszek), Jacobo Singer (dLocal), Borja Oyarzábal (Santander), Nicolás Jodal (Genexus), Martín Dovat (Zonamerica), Martín Alcalá Rubí (Zapia), Paula Martínez (Marvik), Avedis Boudakian (Bunker DB), Fernando Vega Olmos, Adrián Zanoni (RanchGPT), Ignacio Dogliotti (Inovabiz) y Javier Artigas Herrera, además de Fabián Kopel y Sebastián Sánchez, cofundadores de Kopel Sánchez. Fabián Kopel y Nicolás Jodal conducirán entrevistas en escenario con varios de los invitados.

Al cierre, el Foro REInn PropTech Latam suma una agenda dedicada a la tecnología aplicada al real estate, con referentes de PropTech Latam, DreamX, 360 Latam, Fital y otras compañías de la región.

“Visionaria nació de una pregunta simple: si los directores ya estábamos aprendiendo tanto entre nosotros, ¿por qué no abrir esa conversación a todos los equipos? Uruguay tiene mucho para mostrar”, señaló Fabián Kopel, cofundador y Co-CEO de Kopel Sánchez.

Visionaria cuenta con el apoyo de Tienda Inglesa, Itaú, Spotter, CSI, Zonamerica, Car One Center, Farmashop, Casa Jorge, Blue Cross & Blue Shield, Gramón Bagó, Movie y la Universidad de Montevideo, y con El País, El Observador y Corpo como media partners. Parte de lo recaudado se destina a seis causas sociales, entre ellas una plaza inclusiva en el acceso a Teletón, a cargo de Fundación Jazmín.

Las entradas están a la venta en entradas.visionarialatam.com, en las categorías Platinum (USD 400 + IVA), Gold (USD 300 + IVA) y Silver (USD 200 + IVA). Más información en visionarialatam.com y en Instagram @visionaria_latam.