La era de la inteligencia artificial hizo que sea la primera vez en la historia de la tecnología en la que el crecimiento de las empresas no está ligado estrictamente a más personas.

En entrevista con Fabián Kopel, cofundador de Kopel Sánchez, en el marco del Foro Internacional VisionarIA organizado por la desarrolladora y KS Innovation, el cofundador de Globant, Martín Migoya, se refirió al cambio en la industria de los servicios y cómo adaptarse para no perder pie en la era de la IA.

"Es una industria en la cual cada cliente necesita una solución muy específica y muy a medida de su entorno y su contexto", repasa el fundador de Globant.

El creador de la compañía, que hizo su IPO en la bolsa de Nueva York en 2014, señala que la diferencia está en que, hasta entonces, "el monopolio de la inteligencia era humano" . El referente de la empresa que emplea a 28.500 personas en 30 países recorre el camino de la inteligencia artificial desde hace 12 años y ve en este momento el punto de quiebre en el que el monopolio de la inteligencia deja de ser humano y pasa a ser compartido con las máquinas.

"Las máquinas ahora están resolviendo un montón de cosas que antes eran mucho más difíciles de resolver. Y ese momento, cambia todo", asevera Migoya y es en este hito en el que la industria, en general, de los servicios pasa a ser pensada de otra forma.

"Me pasé 20 años esperando que esta tecnología llega, 12, invirtiendo en ella y cuando llega, lo celebro. Encontramos formas nuevas de poder reinventar nuestro propio negocio. Y por eso, mi alegría", sostiene el referente de Globant.

"El negocio de transformar tecnología inútil en tecnología útil va a existir siempre", resalta Migoya y destaca que ese negocio de pasar de tener algo que no sirve a tener algo que sirve y que realmente transforma el negocio es, en sí, un negocio de larguísimo plazo. "Lo que sí va a evolucionar mucho es cómo lo hacemos", advierte.

La transformación es equivalente a la transformación que pasó en la industria del computing, pero ahora aplicada a los servicios profesionales. "La oportunidad más violenta está en cómo le quitamos fricción a consumir servicios profesionales", indica Migoya y apunta que la clave está en lograr que los servicios sean nativos mientras los humanos supervisan para que "se intencione y se tenga el contexto correcto".

Es precisamente ese eslabón el que está transformando toda la cadena. "Una cosa es la tecnología en su estado bruto y otra cosa es la que realmente sirve, en ese proceso de transformación los humanos intencionan y deciden qué hacer y después usan herramientas para hacerlo, ese proceso seguirá siendo inherentemente humano", apunta el cofundador de Globant.

"Eliminar esa fricción y el hecho de coordinar las tecnologías que hoy existen, aplicadas a los servicios profesionales de todo tipo, es la oportunidad más grande que existe hoy en el planeta. Eso implica reinventar absolutamente todos los procesos".

Esa reinvención de los procesos llevó a la compañía a separar Globant de Globant AI —área de negocio que cuenta con una fuerte impronta de trabajo desde Uruguay—.

Consultado por Kopel al respecto de la velocidad de este cambio para los empresarios, Migoya apunta que el ritmo lo da la "velocidad del competidor" y que si la propia empresa no toma primero la voluntad de cambiar de la mano de la IA, su competencia lo hará.

El cofundador de Globant afirma que trabajó 23 años para conquistar 2.000 clientes y que ahora utiliza esa base para distribuir un servicio radicalmente distinto, cobrado radicalmente distinto —por resultados obtenidos en lugar de por hora de servicio—.

La compañía que tiene clientes de la talla de FIFA, Fórmula 1 o Disney tiene como principal desafío la transformación interna en Globant AI que tuvo como primer resultado que entre un trimestre y el otro del año se duplicó la facturación de esa unidad de negocio.

"Ver esos procesos que funcionan, me llena de entusiasmo, porque quiere decir que los clientes lo están entendiendo, los clientes lo necesitaban. Básicamente están diciendo, no queremos comprar más por hora, porque termina siendo un calvario". Modificar ese proceso de cobro en una organización de 27.000 personas —según estimó el ejecutivo— a máxima velocidad es, en la actualidad, su principal desafío.

Si bien sus nuevos desafíos demandan una fuerte inversión en inteligencia artificial, Migoya hace hincapié en que "hoy el 40% de la IA que consumimos nosotros, la hacemos nosotros" y resalta que también hay inversión en el factor humano. "Va a haber crecimiento por todos lados y va a requerir gente también", concluye Migoya.