La final de la Copa Libertadores se disputará este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario . A cinco días del partido, un sondeo de la Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR) entre sus instituciones socias muestra que en Montevideo están colmadas las reservas de alojamiento y que la demanda se extiende también a Canelones, Colonia y a la costa este.

“Los primeros reportes ubicaron las reservas entre 90% y 100% en algunas de las plazas relevadas de Colonia y de la franja costera, con alta demanda en el corredor este de Canelones hasta Maldonado ”, subraya el comunicado.

En Punta del Este, al movimiento asociado a la final se suma el de otros eventos que convocan a delegaciones y visitantes en esos días. Las reservas son una primera señal del movimiento económico que puede generar un evento de gran porte como el de la final de la Copa Libertadores.

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“A su vez, durante su estadía, quienes viajan por el partido también demandan servicios de gastronomía y transporte y realizan compras en comercios locales”, destaca la gremial empresarial y presenta como referencia, un estudio de la consultora Vixion calculó que una final de la Libertadores podría generar unos US$ 26 millones de valor agregado bruto en un escenario de 50.000 espectadores, de los cuales 40.000 serían no residentes.

Para CAMTUR, la final pone de relieve una oportunidad para Uruguay, “atraer más competencias desestacionalizadas, generar actividad para empresas turísticas de distintos destinos a lo largo de todo el año”.

La Cámara destaca el trabajo de coordinación de la Asociación Uruguaya de Fútbol con las autoridades y el sector turístico, y señala que “los eventos que el país logre captar en los próximos años servirán para ganar experiencia de cara al Mundial 2030”.

“Este desafío requiere también que Uruguay avance en su capacidad de adaptación y respuesta. Captar eventos y atraer visitantes es el primer paso; contar con condiciones que permitan a las empresas turísticas adecuar sus estructuras, disponer de recursos humanos y responder oportunamente a demandas extraordinarias es lo que permite transformar esas oportunidades en actividad económica efectiva”, concluye la Cámara de Turismo.