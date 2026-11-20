Salvar una vida. Esta frase aparecía en un pizarrón en las oficinas de Kunstig Aero , una startup uruguaya cofundada por Lucca Ayerza y Pedro Laborde, que acaba de cerrar una nueva ronda de inversión de US$ 925.000. El objetivo de la compañía es que su sistema de alerta para aeropuertos salve una vida y que puedan demostrarlo.

Lucca Ayerza Curbelo (19) soñaba con ser piloto, pero en septiembre de 2024 se enteró de algo que le anuló esa posibilidad: quedó sordo de un oído y eso lo inhabilitó de dar una prueba médica para avanzar en ese plan de vida.

Lejos de amargarse, decidió emprender en algo vinculado a los aviones y a la inteligencia artificial.

En marzo de 2025, Ayerza empezó en el Centro de Innovación y Emprendimientos de la ORT con la idea de Kunstig Aero y sentía que era muy difícil encontrar a alguien que supiera de aviación, tecnología y negocios.

Según Ayerza, la gente que sabe de aviación suele dedicarse solo a eso, y le decían que era difícil hallar a un piloto o controlador aéreo con formación en programación. Un amigo le dijo que tenía a alguien para presentarle.

Así conoció a Pedro Laborde (24), que durante unos meses fue una especie de mentor. Según Laborde, al principio la idea de Ayerza costaba bajarla a tierra. Laborde es piloto comercial y licenciado en Negocios Digitales en la ORT, y programa desde antes de la empresa.

Cuando se conocieron, Laborde se había recibido de licenciado hacía tres meses y de piloto comercial hacía dos años, y decidía entre volar en una aerolínea o seguir emprendiendo. Al ver a Ayerza combinando las dos cosas fue algo "mágico" y se dijo a sí mismo: “Es este el lugar donde yo realmente quiero estar”.

Hoy tienen roles distintos que se alimentan entre sí, según Laborde. Ayerza tiene facilidad para llegar a fondos, inversores, gobiernos y asesores; después de ese primer contacto, Laborde presenta el producto, se ocupa de lo técnico y lidera al equipo y la cultura de la empresa. Ayerza viaja y Laborde está más en Uruguay.

Ayerza lo resume así: en una relación de cofundadores hace falta uno más "loco" y otro más bajado a tierra. Él tiene las ideas y la energía todo el tiempo, y Laborde le propone aterrizar sus pensamientos.

Juntos armaron un equipo de especialistas, con la idea de que no hay que saber todo sino saber a quién contratar. Son siete personas más un asesor: dos en infraestructura, uno en hardware y dos en software e inteligencia artificial.

La cultura interna es transparente: cada integrante sabe cuánto dinero tiene la empresa, cuánto gastó y cuáles son los riesgos. Cuando los fundadores viajan, el equipo sigue trabajando con normalidad, y parte de él trabaja de noche porque tiene otros empleos.

Los productos de Kunstig Aero

Uno de sus productos se llama Guardian. Está pensado para aeropuertos sin torre de control, que según Laborde, son cerca del 90 % de los aeródromos. Escucha la radio y la telemetría del avión y, si detecta una emergencia, como un tren de aterrizaje que no baja, avisa a bomberos y ambulancias.

Un aterrizaje con el tren que no baja es una maniobra que requiere bomberos y ambulancias junto a la pista, explicó Laborde, y según Ayerza a veces no están en aeropuertos sin torre. Guardian, que la empresa está desarrollando, funciona como un teléfono que llama al 911 de manera autónoma. En definitiva avisa que en los próximos cuatro o cinco minutos va a pasar algo y trata de prevenir, por ejemplo, un desastre fatal.

Un ejemplo puede ser que la cabina de un avión se prenda fuego. En ese caso, un piloto no tiene señal de teléfono en el aire ni un controlador con quien hablar si no hay torre, y puede ser tarde cuando llegan los servicios de emergencia. La empresa muestra cómo el sistema le salvaría la vida a un piloto.

Guardian apunta a la aviación general, que según Laborde tiene más accidentes que la comercial y crece porque bajó la barrera de entrada: volar es más barato, es más fácil acceder a una escuela de vuelo y en Estados Unidos se puede comprar un avión chico por unos 30 mil dólares. Según Ayerza, de unos 500 mil aviones de aviación general en el mundo, 250.000 están en ese país.

Salvar una vida es, según Laborde, lo que Guardian debe lograr para que la empresa despegue por completo, y es un objetivo que cuantificaron. Ayerza sostiene que hay que mostrarlo en la vida real, más allá de la simulación. A nivel de producto, dicen, están muy avanzados; falta alguien del gobierno que confíe en él.

El otro producto, Observator, ya está instalado en el aeropuerto municipal de Watsonville, California, a dos horas al sur de San Francisco, su primer cliente pago. Da al operador trazabilidad del espacio aéreo, como aterrizajes, despegues y tasas a cobrar, y suma una capa que detecta anomalías con IA, como dos aviones más cerca de lo que permite la ley.

Las anomalías incluyen también un avión que se mete delante de otro en la pista o uno que no responde bien al controlador por radio. Según Laborde, la trazabilidad ya existía en otras tecnologías; lo nuevo es la capa de anomalías, que hace unos años no se podía armar por no poder cruzar tantos datos con IA.

La captura de datos es simple: antenas y una computadora en el aeropuerto, ya que la información es pública y viaja por el aire. El valor está en cruzarla. Para eso usan modelos de código abierto entrenados con datos propios, que clasifican si una condición de vuelo contribuye a una anomalía. Antes de Watsonville probaron en el Aeroclub de Canelones y en simulador.

La empresa evalúa llevar parte del análisis a hardware local en el aeropuerto para depender menos de proveedores externos, aunque desarrollar hardware demora, según Laborde, entre cinco y diez veces más que desarrollar software tradicional.

Inversión y expansión en Estados Unidos

La ronda de inversión que cerraron fue con Althing Ventures, un fondo nuevo de Carolina del Norte para el que Kunstig Aero es su segunda inversión. Althing se presenta como un fondo de capital semilla y pre-semilla para equipos de élite en infraestructura de IA, aeroespacial, energía y robótica.

La primera ronda de inversión de Kunstig Aero había reunido US$ 725.000 en febrero de 2026. De ese total, aproximadamente US$ 625.000 provenían de Tim Draper y US$ 100.000 de Shan Mehta.

Es decir, con esta inversión, la startup uruguaya ha captado capital por US$ 1.650.000.

En lo que va del año, Ayerza fue a Nueva York al Pitch by Deal, donde quedaron entre 80 startups elegidas de 40.000 postulantes para competir por US$ 1 millón; si bien no ganaron ese monto valoran mucho haber sido preseleccionados. En mayo y junio vivieron en Washington D.C., y en junio fueron la primera startup en reunirse con una nueva organización dentro de la FAA, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

En septiembre, la startup estuvo presente con un stand en un evento de aeropuertos de California, y Laborde viajó además a conferencias de Oregón, el estado de Washington y los estados del noroeste.

Además, la empresa uruguaya gestiona un contrato con el Departamento de Transporte de Washington y venden sus productos a aseguradoras.

Y, por si fuera poco, se incorporó a la empresa Rolando “Rally” Caparas, quien fue vicepresidente de Servicios de Tráfico Aéreo de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

Los fundadores planean mudarse a Estados Unidos el año próximo para seguir haciendo crecer la empresa y, así, prevenir los incidentes aéreos del futuro.