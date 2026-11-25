La empresa uruguaya Iugo avanza en su expansión internacional, impulsada principalmente por el desarrollo de soluciones de identidad digital y credenciales verificables. Esta área de negocio, que comienza a generar nuevas oportunidades en la región, fue una de las responsables de aumentar su facturación un 60% durante el último año.

En esta vertical, la compañía -que forma parte del grupo tecnológico uruguayo Domus Global y se especializa en el desarrollo de software y soluciones de transformación digital- participó recientemente en el desarrollo de un proyecto en Perú, junto a Reniec, el organismo responsable de identificación y registro civil de este país.

Se trata de Perú Pass, una solución que permite almacenar y gestionar el documento de identidad en el celular y e stá diseñada para incorporar progresivamente otros documentos digitales, como licencias de conducir, partidas de nacimiento o habilitaciones profesionales, que los ciudadanos podrán presentar ante organismos públicos, bancos, empresas y otras instituciones. El proyecto, detalló a Café y Negocios Javier Barreiro, actual director de Iugo y exdirector de Tecnología de Agesic, implicó una inversión de más de US$ 600.000. El monto fue aportado por el Centre for Digital Public Infrastructure (CDPI), una organización internacional que colabora en el desarrollo de infraestructura pública digital, en conjunto con organizaciones filantrópicas como CoDevelop y VélezReyes+.

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Según datos de IUGO, la aplicación ya superó las 80.000 descargas y tiene como meta inicial alcanzar unas 350.000 durante los primeros seis meses, como parte de un proceso que aspira a extender su utilización a escala nacional.

El próximo desafío, adelantaron, es lograr que bancos, organismos públicos, empresas y otras instituciones incorporen mecanismos para solicitar y verificar esas credenciales en sus propios procesos, explicó Barreiro.

En paralelo, IUGO participa en otro proyecto de identidad digital en Perú, esta vez para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que desarrolla una billetera para llevar la licencia de conducir y otras credenciales en el celular.

Nuevos proyectos y la oportunidad que ven en el exterior

A partir de su experiencia en Perú la firma fue seleccionada para participar en otras dos iniciativas de credenciales verificables en Jamaica y República Dominicana, ambas financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto conjunto superior a US$ 300.000.

En este caso se trata de documentos digitales cuya autenticidad puede comprobarse electrónicamente, pueden almacenarse en una billetera digital y presentarse ante organismos públicos o privados, desde documentos de identidad hasta licencias de conducir, títulos académicos y habilitaciones profesionales.

“Estamos ante un cambio importante en la forma en que se intercambia información. Durante años, el objetivo fue que los organismos compartieran datos entre sí para no volver a pedírselos al ciudadano. Las credenciales verificables incorporan otra posibilidad: que las personas tengan esa información en su poder y puedan presentarla de forma segura cuando la necesiten”, explicó Barreiro.

Además, el ejecutivo señaló que existe una oportunidad en América Latina en el desarrollo de proyectos vinculados a infraestructura pública digital. En ese sentido, indicó que Iugo también trabaja en mercados como Argentina, Paraguay y Chile, y que hace un par de años comenzó a desarrollar operaciones en España.

En Chile, por ejemplo, la empresa trabajó con diez superintendencias en la definición e implementación de un modelo de gobernanza de datos entre instituciones. También participa en iniciativas de esta naturaleza en Colombia y Barbados, en este último caso con apoyo del BID. En Uruguay, Iugo mantiene una trayectoria de trabajo con organismos como Agesic, Antel, Banco Central, BPS y Mides. Entre sus proyectos más recientes se encuentra una iniciativa junto a Plan Ceibal orientada a incorporar herramientas de inteligencia artificial al trabajo de los docentes.

La tecnología India detrás de estos desarrollos y cómo se convirtieron en los primeros proveedores certificados de la región

Para desarrollar este tipo de proyectos, Iugo identificó una oportunidad en Inji, una solución tecnológica utilizada en India para sus procesos de transformación digital de código abierto. Desarrollada inicialmente dentro del ecosistema Mosip (Modular Open Source Identity Platform) y mantenida por el Instituto Internacional de Tecnología de la Información de Bangalore (IIIT-Bangalore), funciona como un "bien público digital" diseñado para reemplazar documentos en papel con credenciales verificables.

La plataforma, que surgió en el marco de iniciativas impulsadas por fundaciones filantrópicas de ese país, comenzó a utilizarse en Asia y África y, posteriormente, llegó a América Latina. A partir de eso, y con el apoyo del Centre for Digital Public Infrastructure, Iugo se contactó con sus responsables y realizó el proceso de certificación, lo que la convirtió en el primer proveedor latinoamericano certificado para implementar la plataforma.

“Lo atractivo es que no estamos hablando de desarrollar una aplicación diferente desde cero para cada país. La tecnología permite construir una infraestructura común sobre la que cada gobierno puede incorporar sus propias credenciales y servicios. Ahí vemos una oportunidad importante de crecimiento”, destacó el director de la empresa.