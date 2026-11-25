Balanz anunció el lanzamiento de una nueva emisión de Obligaciones Negociables de Foxsys , la empresa uruguaya pionera y líder en portería virtual y seguridad para edificios. La emisión está destinada a fortalecer la estructura financiera de la compañía y la prepara para su próxima etapa de crecimiento.

La emisión por la Serie 1 es de hasta UI 24.277.177 (aproximadamente USD 4 millones), a un plazo de seis años, con pago de intereses semestrales y una tasa del 6,5% anual en Unidades Indexadas . Cuenta con el respaldo de un fideicomiso de garantía al que Foxsys cede el flujo mensual de sus contratos de servicio con edificios. Se trata de la tercera emisión de Foxsys, luego de las dos realizadas en 2024 a través de financiamiento colectivo, y la primera en BEVSA. La operación se realiza en Unidades Indexadas, en línea con los ingresos de la compañía en pesos, y con plazos acordes al negocio.

Por otro lado, Balanz en Uruguay, regulada por el Banco Central del Uruguay, forma parte del Grupo Balanz, con más de 20 años de trayectoria en la región. La firma gestiona portafolios personalizados, facilita el acceso a mercados globales y ofrece soluciones financieras integrales, con un equipo especializado. En esta emisión, Balanz actúa como colocador y underwriter.

“Esta emisión es un hito para Foxsys. Empezamos a desarrollar la portería virtual, paso a paso, cuando en Uruguay prácticamente no existía. Llegar hasta acá fue posible gracias a la confianza de nuestros clientes, a un equipo con verdadera vocación de servicio e innovación, y a los inversores que nos acompañaron en cada etapa. Financiarnos en Unidades Indexadas y a estos plazos reduce nuestra exposición al tipo de cambio y nos permite concentrarnos en lo que viene: seguir elevando el nivel de servicio, acelerar el desarrollo de nuevas soluciones y llegar a edificios de todos los segmentos, en Uruguay y en la región. Invitamos a los inversores uruguayos a ser parte de esta nueva etapa", declaró Juan Martín González , cofundador y gerente general de Foxsys.

Por otro lado, Andrés Piazze, especialista en el mercado de valores de Balanz, comentó: “Desde Balanz estamos contentos de volver al mercado de valores, en esta oportunidad con una emisión en Unidades Indexadas, una moneda con pocas alternativas de inversión que resguarda el capital frente a la evolución del IPC en Uruguay. Foxsys es una empresa con varios años de track record, que realizó su primera emisión a través del régimen de plataformas de financiamiento colectivo. Se trata de una emisión con Fideicomiso de Garantía, respaldada por la cesión de más de 230 contratos de clientes, con flujos mensuales de más de UYU 9 millones que se vuelcan a una cuenta escrow, sin mora histórica comprobada. Una verdadera oportunidad para los inversionistas".

Foxsys, es una empresa pionera en portería virtual Fundada en 2011 a partir de un proyecto de tesis de ingeniería eléctrica, Foxsys dio el salto en 2016 con el primer piloto de portería virtual de la región. Hoy acompaña a más de 500 edificios y 16.000 hogares, con un equipo de más de 100 personas y una plataforma tecnológica que incluye conexión directa con el Ministerio del Interior, reconocimiento facial, app propia y más de 6.000 cámaras integradas. La compañía lidera el mercado uruguayo de portería virtual y se prepara para llegar a todos los segmentos de edificios y a nuevos mercados de la región.

Para más información sobre como invertír, visitá o completá tus datos en el sitio web de Balanz.