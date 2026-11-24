El Mundial Sub 17 de Qatar 2026 tiene historias increíbles en todos sus equipos. Hay muchos jugadores como Nicolás Rodríguez, que nació en España pero representa a Uruguay por su padre, o Cristobal Soria , hijo del futbolista uruguayo Sebastián Soria que juega para Qatar , pero también hay fuertes historias de vida, como la del haitiano Simon Widlet.

Widlet, zurdo de 16 años, fue uno de los delanteros titulares en el encuentro de su selección contra Uruguay disputado el pasado domingo en Doha, que culminó con victoria 4-1 para la celeste.

Jugó de extremo por derecha , y tuvo un par de oportunidades en el segundo tiempo gracias a su velocidad, desconocida para el público uruguayo pero popular en Haití, al punto que ya es conocido como "el Yamal haitiano" , en homenaje al español Lamine Yamal.

El atacante comenzó su carrera gracias a la Frantdzy Pierrot Foundation (Fofpi) , una fundación encabezada por el futbolista haitiano Frandtzy Pierrot para descubrir y acompañar a jóvenes futbolistas de Haití y el Caribe , y tuvo una difícil historia de vida.

La sub 17 de Argentina debutó con derrota en el Mundial y su capitán fue expulsado por pegar un patadón: mirá el video

Uruguay 4-1 Haití por el Mundial sub 17: gran demostración futbolística de los dirigidos por Ignacio González que golearon y clasificaron a la siguiente fase; mirá los goles

De acuerdo a un comunicado difundido por la fundación, Widlet perdió a sus dos padres cuando era niño, y "creció sin una estructura de apoyo ni los recursos necesarios para abrirse camino en el fútbol".

"La fundación identificó sus cualidades, le proporcionó el material necesario para entrenar y contribuyó a abrirle las puertas de la selección nacional", destacó la propia Fofpi.

Su apodo que lo compara con Yamal surgió en su primer viaje con la sub 17 de Haití a una gira por Brasil. Allí sus actuaciones "comenzaron a llamar la atención" y llegaron las comparaciones con el futbolista español. Tan solo semanas después viajó a Qatar para jugar su primer Mundial.

De acuerdo a la fundación, Widlet "sigue siendo un chico tímido que está aprendiendo a desenvolverse en un mundo completamente nuevo, con la ayuda de su entrenador y de las personas que le acompañan en este proceso".