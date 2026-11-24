El sindicato policial denunció que la mesa de servicios de emergencia (Mesa Central de Operaciones del Centro de Comando Unificado, dependiente del Ministerio del Interior ) analiza cómo actuó la Policía durante la balacera que se extendió varias horas en la noche del domingo en Malvín Norte , donde una bala perdida ingresó por una ventana de la Facultad de Ciencias e impactó contra un monitor de la institución.

Según supo El Observador, pese a que efectivos que se encontraban en las inmediaciones escucharon las detonaciones , desde la mesa de operaciones no se comunicó la situación a través de la frecuencia policial.

Según las fuentes consultadas, un vehículo blindado concurrió a la zona a raíz de una alerta por el registro sonoro de los disparos , pero posteriormente no hubo nuevas comunicaciones sobre el episodio a través de las radios policiales.

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Desde el Ministerio del Interior aclararon que no se inició una investigación administrativa sobre el hecho, pero que —como en todo operativo— se revisarán las actuaciones.

Si bien se realizó una recorrida por el barrio, los uniformados consultados señalaron que la falta de información y de instrucciones de la mesa de operaciones dificultó la identificación del lugar desde el que provenían los disparos, así como conocer si algún testigo había denunciado lo sucedido.

Desde el Ministerio del Interior aclararon a El Observador que no es posible establecer con exactitud la duración del incidente ya que se trata de una zona en la que no hay sistema ShotSpotter.

Un detenido, un arma incautada y la hipótesis policial

En las últimas horas, el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, anunció que se activó la Operación Dominio en Malvín Norte tras la balacera que dejó impactos de bala en viviendas, vehículos y en el edificio de la Facultad de Ciencias.

"Estamos reforzando los dispositivos ahí por el registro de disparos que hubo en la noche de ayer que dos de ellos impactaron en una institución pública, pero no se registraron personas heridas hasta el momento", comentó el jerarca.

Hasta el momento, la Policía no constató personas heridas de bala ni registró ingresos a centros asistenciales vinculados al episodio.

En la zona de la calle Arquitecto Emilio Boix y Merino los efectivos policiales encontraron unos 50 casquillos calibre 9 milímetros, según informaron desde el Ministerio del Interior a El Observador. Los investigadores aguardan los resultados de las pericias para determinar cuántas armas fueron utilizadas durante el tiroteo.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que se trató de una demostración de poder de fuego entre organizaciones criminales, de acuerdo con lo consignado por Subrayado (Canal 10).

Una bala perdida ingresó a la Facultad de Ciencias y motivó nuevos reclamos por la inseguridad

Como consecuencia de la balacera, al menos un proyectil alcanzó las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar), según confirmaron desde el centro de estudios a El Observador. La bala ingresó por una ventana del edificio e impactó contra un monitor.

El episodio motivó nuevos reclamos de docentes y vecinos de Malvín Norte por los problemas de seguridad que enfrenta el barrio.

La docente y geóloga Leda Sánchez cuestionó a través de su cuenta de X la falta de respuestas ante una situación que, según sostuvo, lleva décadas sin resolverse. "Desde hace mucho mucho tiempo este lugar es peligroso, en un país minúsculo despoblado, ¿cómo es posible que no se resuelvan algunos temas?", escribió.

Sánchez también cuestionó los recursos que la institución debe destinar a proteger sus instalaciones y señaló que "la facultad gasta un montón de plata en seguridad que podría usarse para la propia institución, y el Estado ausente".

Desde hace mucho mucho tiempo este lugar es peligroso, en un país minúsculo despoblado , como es posible q no se resuelvan algunos temas. La facultad gasta un montón de plata en seguridad q podría usarse para la propia institución, y el estado ausente. Décadas y nunca una puta… pic.twitter.com/YEaCt1tC3l — Leda Sánchez Bettucc (@ledaSB) November 23, 2026

Por su parte, el edil del Partido Nacional Diego Ruiz compartió un audio que, según indicó, le habían enviado vecinos del barrio y en el que se escuchaban las detonaciones.

"La situación es crítica. Lo hemos venido denunciando hace meses", afirmó Ruiz, quien volvió a reclamar una respuesta del ministro del Interior, Carlos Negro: "Nuevamente, Sr. Ministro, ¡haga algo!".