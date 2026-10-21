Joven que mató a excompañera de 40 puñaladas en Ciudad del Plata fue declarado inimputable por pericia técnica

El joven de 21 años que mató de 40 puñaladas a su excompañera de estudios Avril Wilkins de 19 años en Ciudad del Plata fue declarado como inimputable en una pericia del Instituto Técnico Forense (ITF) y ahora la defensa de la familia de la víctima intentará que este internado en un centro de salud mental "por el mayor plazo posible" .

El crimen ocurrió a inicios de junio y tomó notoriedad porque, entre otras cuestiones, " el agresor buscó en inteligencia artificial (IA) cómo quitarle la vida y qué tipo de pena podía recaer sobre él ", contó el abogado Joaquín Abal a Telenoche de Canal 4.

La pericia en cuestión también afirma que "es una persona que presenta un riesgo alto para la sociedad" y en ese sentido el defensor señaló que intentarán que "este internado todo el tiempo que sea necesario". El mismo medio de comunicación informó que actualmente está con medidas cautelares en el Hospital Vilardebó .

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"En este punto se transitará un proceso simplificado , que para que entienda la gente es lo mismo que un juicio oral, se va a diligenciar prueba . Vamos a tener nuestro día en representación del familia de Avril frente al juez. Ellos van a poder transmitir su sentimiento de búsqueda de justicia, aunque entendemos que nada de esto que estamos haciendo logrará devolverle la vida a esta chica", agregó Abal.

El defensor contó que entre otros puntos, el agresor le consultó al Chat GPT "cómo quitarle la vida a otra persona, puso nombre y apellido de quien fuera su víctima para ver si la conocía, preguntó cuál eran los puntos vitales dónde podía apuñalarla para matarla más rápido (...), cuánto tiempo podía ser la pena y si existía cadena perpetua".

"Es difícil pensar que alguien que hizo todo eso no era consciente de sus actos", dijo Abal en diálogo con El Observador.

Pese a que intentarán que este internado "por el mayor plazo posible", están "buscando psicólogos y psiquiatras que puedan dar una versión diferente" a la del ITF. "Cuando son medidas curativas no se puede hablar de plazos mínimos y plazos máximos. Eso lo determina el centro hospitalario en función de cómo se encuentra el paciente", sentenció.

La noche del crimen, las autoridades recibieron varias llamadas que alertaron sobre un hombre que estaba atacando a una mujer con un arma blanca en la vía pública. Los oficiales concurrieron al lugar y encontraron a la joven inconsciente, tendida en la calle y con lesiones visibles. Más tarde un equipo médico confirmó la muerte. También en el lugar del crimen fue incautada el arma blanca presuntamente utilizada en el ataque.

Mientras los efectivos trabajaban en la escena, las autoridades recibieron una llamada desde el denominado "Hospitalito" de Ciudad del Plata. Desde allí informaron que un hombre se había presentado en el lugar y había dicho ser el agresor. El individuo fue retenido por el policía de guardia hasta la llegada de otros efectivos, que procedieron a identificarlo y detenerlo.

Las actuaciones permitieron establecer que víctima y el agresor eran excompañeros de estudio, además residían en el mismo barrio. De acuerdo con la información policial, no existía entre ambos una relación afectiva ni denuncias previas.