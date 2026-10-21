Reencuentro uruguayo en Anfield: la foto que compartieron Ronald Araujo y Santiago Mouriño tras enfrentarse por Liga de Campeones

Los defensas uruguayos Ronald Araujo , de Liverpool de Inglaterra, y Santiago Mouriño , de Villarreal, compartieron un momento luego del gran partido entre sus equipos jugado este martes en Inglaterra por Liga de Campeones con triunfo local 4-3.

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Tras el partido, ambos se reencontraron en la zona de vestuarios de Anfield e intercambiaron camisetas.

Araujo fue nuevamente figura en Liverpool al marcar el empate 2-2 parcial en el cierre del primer tiempo y luego fue sustituido en el entretiempo, lo que encendió las alarmas ante una eventual lesión .

Mouriño completó los 90 minutos del partido que tuvo victoria de los reds con un gol de la visita a los 87 que generó incertidumbre.

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Ambos jugadores compartieron la reciente gira de la selección uruguaya de Diego Forlán, quien los convocó para su estreno como DT celeste.

Triunfo de Liverpool

Tras arrancar el encuentro perdiendo 0-2, el Liverpool remontó y ganó 4-3 al Villarreal, este martes en la tercera jornada de Champions, con protagonismo de los sudamericanos Alexis Mac Allister y Ronald Araujo.

Los tempranos goles del georgiano Georges Mikautadze (4') y de Sergi Cardona (25') parecían encaminar la sorpresa visitante, pero Mac Allister (36', 65') y Araújo (45+2') convirtieron sus ocasiones en una gran reacción colectiva del Liverpool, a la que se unió después Florian Wirtz (68').

En la recta final, el canadiense Tanitoluwa Oluwaseyi volvió a recortar para los visitantes (89') aunque el marcador ya no se volvió a mover.

Con nueve unidades, los Reds mantienen el pleno de victorias en Champions y se encaminan hacia la clasificación directa a octavos de final.

El Submarino Amarillo, por su parte, encaja su segunda derrota en la competición continental, y se coloca en la zona de peligro antes de recibir en la próxima jornada al vigente bicampeón PSG, a principios de noviembre.

Con base en AFP