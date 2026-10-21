Dueña de una guardería de Maldonado fue imputada por lesiones graves a un bebé de 16 meses: lo encontraron convulsionando y debió ser operado

La Justicia formalizó la investigación contra la propietaria y responsable de una guardería privada de Maldonado , de 58 años y sin antecedentes penales, luego de que un bebé de 16 meses sufriera un traumatismo encéfalo-craneano grave con riesgo de muerte mientras se encontraba bajo su cuidado.

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El episodio ocurrió el jueves 15 de octubre. Según informó la Jefatura de Policía de Maldonado, la responsable del centro maternal llamó a la madre del niño para comunicarle que se había caído y golpeado la cabeza .

Pero cuando un familiar llegó al establecimiento encontró una situación mucho más grave: el bebé estaba convulsionando . El familiar lo subió a su vehículo y comenzó a trasladarlo de urgencia hacia un centro asistencial. Durante el trayecto se encontró con una ambulancia, que se encargó de completar el traslado. Una vez en el hospital, el pequeño ingresó a un centro de tratamiento intensivo (CTI) y debió ser intervenido quirúrgicamente.

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La versión de la caída quedó bajo investigación. De acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía General de la Nación, la propietaria del centro maternal habría provocado al niño un traumatismo encéfalo-craneano grave mientras se encontraba bajo su cuidado exclusivo. La Fiscalía también le atribuye no haber solicitado asistencia médica de urgencia pese a la gravedad de las lesiones.

Allanaron la guardería e incautaron un celular y un DVR

La Policía tomó conocimiento de la denuncia el domingo 18 de octubre, tres días después del episodio.

A partir de entonces, la Fiscalía Departamental de Maldonado de 5° Turno dispuso una serie de diligencias para esclarecer lo sucedido, entre ellas la toma de declaraciones, la coordinación de una valoración médico-forense y la recopilación de pruebas.

El martes 20 de octubre, efectivos policiales realizaron un allanamiento autorizado por la Justicia en el inmueble donde funcionaba el centro maternal.

Durante el procedimiento fue detenida la propietaria, una mujer de 58 años que carecía de antecedentes penales.

Además, los investigadores incautaron un teléfono celular y un equipo DVR, dispositivo que puede utilizarse para almacenar grabaciones de cámaras de videovigilancia. Ambos elementos quedaron incorporados a las actuaciones.

Imputada por lesiones graves y enviada a prisión preventiva

Ese mismo martes, la mujer compareció ante el Juzgado Letrado de Maldonado de 11° Turno. A pedido de la Fiscalía, la Justicia dispuso su formalización por la presunta comisión de un delito de lesiones graves, a título de dolo y en calidad de autora.

El juzgado también ordenó 120 días de prisión preventiva como medida cautelar mientras avanza la investigación. La formalización no constituye una condena y la responsabilidad penal de la mujer deberá determinarse durante el proceso judicial.

Hasta el momento, la información oficial confirma que el bebé ingresó a CTI y fue operado, pero no precisa su evolución posterior ni si continúa internado en cuidados intensivos.