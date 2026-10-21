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Nacional sufrió la baja de uno de sus fichajes que venía mejorando: Alejandro Martínez se lesionó y estará varios días afuera de las canchas

El oriundo de González Catán se lesionó cuando comenzaba a ser tenido más en cuenta por Carreño

21 de octubre de 2026 14:28 hs
Alejandro Martínez frente a Alexis Piega en la vista de Nacional a Cerro Largo por la octava fecha del Torneo Clausura

Alejandro Martínez frente a Alexis Piega en la vista de Nacional a Cerro Largo por la octava fecha del Torneo Clausura

FOTO: @NACIONAL

El extremo argentino Alejandro Martínez, uno de los fichajes de Nacional en el último período de pases, sufrió un desgarro y se perderá los próximos partidos del Torneo Clausura en el que los tricolores buscan el título.

El atacante se sintió ante Deportivo Maldonado el pasado lunes en el Gran Parque Central y tras realizarse los estudios este miércoles se constató que padece una lesión muscular en el isquiotibial.

Por ese motivo, estará afuera de las canchas al menos 21 días, el tiempo de recuperación base que lleva un desgarro.

Alejandro Martínez

Alejandro Martínez

La lesión del argentino se da en momento en el que se venía consolidando dentro del plantel de Daniel Carreño.

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Martínez había sido destaque en el partido ante Rentistas por Copa AUF Uruguay la semana pasada, con dos asistencias y muy buenas intervenciones, titular en el equipo alternativo que colocó el entrenador.

Eso llevó a que Carreño lo tuviera en cuenta en el crucial partido ante Deportivo Maldonado, en el que el oriundo de González Catán entró para jugar los últimos 11 minutos, cuando el partido, que terminó con un 3-2 en los minutos finales, aún estaba 3-0.

Alejandro Martínez

Alejandro Martínez

Por su lesión, el argentino no estará por lo menos este domingo ante Liverpool ni en la próxima siguiente fecha frente a Danubio, y podría reaparecer en la fecha 14 ante Cerro tras la pausa que tendrá el campeonato por la visita del papa León XIV el fin de semana del 7 y 8 de noviembre.

Martínez lleva siete partidos desde su llegada a Nacional. Por el Clausura jugó ante Wanderers, Defensor Sporting, Cerro Largo y Deportivo Maldonado; y por la Copa AUF lo hizo frente a River Plate, en su debut el 3 de setiembre, Progreso y Rentistas.

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