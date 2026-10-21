Por segunda vez, Lucas Torreira festejó un gol para Galatasaray por Liga de Campeones pero la UEFA dijo que fue en contra; mirá el video

El volante uruguayo de Galatasaray de Turquía, Lucas Torreira , volvió a celebrar un gol para su equipo por Liga de Campeones, pero finalmente la UEFA consideró que fue un tanto en contra, una situación similar a la que ya le había ocurrido en la primera fecha del actual torneo el pasado 9 de setiembre .

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El jugador de la selección que volvió a ser convocado por Diego Forlán, sorprendió al cabecear en el primer palo, con un movimiento poco convencional para perfilarse, contrario a lo habitual, y desviar la pelota al arquero rival Ozer.

Pero en las imágenes se vio que el balón también rozó en el jugador Bentaleb , por lo que la UEFA consideró que fue gol en propia puerta.

El tanto fue para el 3-2 en el marcador, cuando promediaba el segundo tiempo.

Lucas Torreira en el partido ante Lille por la UEFA Champions League

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Finalmente, Galatasaray le ganó al equipo de Olivier Giroud por 4-2.

El festejo de Lucas Torreira

Segunda vez que se queda sin gol

Como informó Referí, Torreira tuvo una situación parecida por la primera fecha de la presente Champions League, cuando Galatasaray enfrentó a Sporting de Lisboa.

En ese partido el equipo turco, en el quinto minuto, gracias a un autogol de Gonçalo Inácio.

Lucas Torreira festejó el gol como propio, pero el juez en el formulario de la UEFA se lo adjudicó a Inácio. Era el primer gol como Torreira en Champions, pero no pudo ser. El uruguayo dejó el campo a los 85'.