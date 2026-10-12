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Lucas Torreira: de la "sensación extraordinaria" de ser capitán de Uruguay a enfrentar al "mejor equipo del mundo", Barcelona, por Liga de Campeones

"Tienen a los mejores jugadores en el centro del campo", dijo Torreira, de cara al duro duelo ante Barcelona

12 de octubre de 2026 11:58 hs
Lucas Torreira en la previa de Galatasaray vs Barcelona

Lucas Torreira en la previa de Galatasaray vs Barcelona

El centrocampista uruguayo de Galatasaray, Lucas Torreira, ha asegurado este lunes, en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a su equipo y a Barcelona en la segunda jornada de la Champions League este martes (16:00 horas), que el azulgrana es "el mejor equipo del mundo".

"Tengo mucha experiencia, pero no he jugado mucho en España. No he jugado contra el Barcelona. El Barcelona es el mejor equipo del mundo ahora mismo. Son un rival muy duro, pero nosotros también lo somos", ha explicado el internacional celeste.

La vuelta a la selección

"Feliz de volver a jugar con la selección" en el último parate internacional, Torreira hizo una mención sobre su vuelta a la celeste tras ser convocado por Diego Forlán para la pasada Fecha FIFA.

"Volver a jugar en la selección es un gran orgullo para mí, estoy muy feliz. Ser capitán es una sensación extraordinaria”, agregó, con respecto al cierre del partido ante India en el que llevó la cinta en el combinado.

El enigmático posteo pesimista de Lucas Torreira luego de ser titular y golear de visita 4-0 con Galatasaray este viernes por la Superliga de Turquía

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Lucas Torreira con un bate de cricket en Calcuta, India

Lucas Torreira con un bate de cricket en Calcuta, India

La dificultad de la Champions

Torreira destacó que "todos los partidos de la Liga de Campeones son difíciles" y ha augurado un "buen partido" sobre el césped del estadio Ali Sami Yen de Estambul.

"Tienen a los mejores jugadores en el centro del campo. La posesión es importante para ellos", señaló. "Intentan cansar al rival y hacerle daño. Jugaremos con la misma mentalidad. Nuestra identidad no cambiará. Queremos ganar todos los partidos. Cuando haya que defender, defenderemos; cuando tengamos que robar el balón, lo robaremos".

"Lucharemos al máximo. Daremos lo mejor de nosotros. Esperaremos a que cometan errores para intentar sacar ventaja. Haremos todo lo posible contra un gran equipo como el Barcelona. Jugar en casa es muy importante y estamos muy motivados. Queremos que sea una gran noche y queremos hacer felices a nuestros aficionados", ha añadido.

Con base en EFE

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