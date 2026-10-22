El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio nuevamente deberá rendir explicaciones ante el Tribuna de Ética tras ser denunciado por Audaf por recientes expresiones

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol ( Audaf ) denunció ante el Colegio de Árbitros al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio , por sus recientes declaraciones referidas a la solicitud de Nacional de una audiencia con la entidad a cargo del arbitraje del fútbol uruguayo.

Así lo indicaron en una nota dirigida al presidente del Colegio de Árbitros, Jorge Vázquez, en la que formulan su denuncia contra el titular aurinegro “en virtud de las recientes declaraciones públicas realizadas por el mencionado dirigente ”.

“En dichas manifestaciones, el Sr. Ruglio cuestiona públicamente las decisiones de otra institución de pedir audiencia al Colegio de Árbitros, agregando términos como... "los jueces los han ayudado siempre" , "les regalaron un campeonato las finales pasadas", "es el modus operandi que tienen desde la impunidad" , y otros comentarios que adjuntamos debajo”, señala el documento.

“Este tipo de declaraciones resultan particularmente graves cuando provienen de un dirigente de su condición y responsabilidad institucional, ya que contribuyen a instalar sospechas infundadas sobre la actuación de los árbitros y generan un clima de presión indebida sobre quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia dentro del campo de juego”, indicaron.

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Dichas declaraciones de Ruglio fueron luego de que Nacional hiciera una conferencia de prensa, a cargo del directivo Alejandro Balbi el pasado miércoles 14 de octubre, en la que los tricolores manifestaron que solicitaban audiencia al Colegio de Árbitros al tener “preocupación” con algunas actuaciones de los jueces.

Como informó Referí, esa audiencia será el próximo martes 27 de octubre.

Audaf agregó en su nota: “Asimismo, corresponde señalar que no se trata de un hecho aislado, sino que manifestaciones de similar tenor han sido realizadas en varias oportunidades por el mismo dirigente, configurando una conducta reiterada en los últimos años y que afecta la honorabilidad del colectivo arbitral”.

“En tal sentido, entendemos que las manifestaciones realizadas por el Sr. Ruglio contravienen los principios de respeto, lealtad institucional y conducta ética establecidos en el Código de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol”, señala el documento.

Las sanciones de Ignacio Ruglio

Este tipo de denuncias puede llevar a que el Tribunal de Ética de la AUF advierta o imponga una sanción al presidente aurinegro.

Ignacio Ruglio Foto: Gastón Britos/Focouy

Ruglio ha sido denunciado en varias ocasiones por sus declaraciones y ha tenido distintos castigos. En mayo de este año recibió una sanción del Tribunal de Ética, la séptima, por la que se le impidió ingresar a los estadios por 30 días, además de una multa económica por reincidencia.

En abril de 2023 fue sancionado con una suspensión de 30 días.

En junio de 2023 la sanción subió a 45 días.

En noviembre de 2024 se lo suspendió por 60 días. Por esa sanción no pudo recibir la medalla de campeón uruguayo ni subirse al estrado con los jugadores, aunque sí se paseó por el campo de juego del Campeón del Siglo.

En agosto de 2025 fue suspendido por 30 días y se perdió la asistencia a un clásico.

Entre fines de 2021 y comienzos de 2022, Ruglio recibió dos apercibimientos de parte del Tribunal de Ética.