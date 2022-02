Ruglio volvió a zafar de una suspensión: el Tribunal de Ética lo apercibió por segunda vez

El Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sancionó por segunda vez en tres meses con un apercibimiento al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio por sus declaraciones realizadas el año pasado cuando no solo atacó a los árbitros, sino también se refirió a procedimientos imparciales de los tribunales de la AUF.

Respecto a los tribunales manifestó, entre otras cosas, que en la AUF "existen tribunales conformados por tres o cuatro integrantes que son hinchas del mismo equipo (...) No lo ganen afuera de la cancha que ya hicieron un papelón todo el año y fue una vergüenza. No manchen más al Campeonato Uruguayo".

El 28 de junio pasado, tras igualar 0-0 contra Plaza Colonia, Ruglio sostuvo: "Las ven de un solo lado y las cobran volando. Es difícil así y las mil explicaciones son hermosas. Imposible competir así" tras el arbitraje de Diego Riveiro, lo que llevó a que la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) lo denunciara ante el citado tribunal.

El primer fallo salió a fines de diciembre y el presidente de Peñarol fue amonestado.

Pero Ruglio no se quedó solo en eso, ya que fue un año de muchas protestas contra los árbitros, por lo que en noviembre Audaf recurrió nuevamente ante el Tribunal de Ética

Diego Battiste

Ignacio Ruglio criticó mucho a los jueces y dirigentes de la AUF el año pasado

Cuando Esteban Ostojich y Andrés Cunha fueron sancionados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en noviembre pasado, el presidente de Peñarol sostuvo: "Menos de 24 horas (del partido). Acá te lleva 2 campeonatos, 35 cafés, 5 mil puteadas de los hinchas de tu club y 25 promesas de que las cosas van a cambiar. Y a la semana te los nominan de nuevo y los premian en el exterior. Se los dijimos mil veces: 'Alguien juega alegremente con nuestro trabajo y ustedes en vez de sancionarlos, los premian".

Posteriormente agregó otro texto: "Seguimos esperando aún qué cobró (Andrés Matonte) en cancha de River, qué vio y cuál va a ser la sanción. Porque ese penal quizás nos daba 2 puntos más (merecidos además) y encaminaba el campeonato. Y nos lo volvieron a hacer como casi todos los fines de semana. Y lo peor es que han logrado 'naturalizar' estas cosas. Alguien juega alegremente con nuestro trabajo y no es justo".

El 23 de noviembre de 2021, tras igualar 2-2 con Cerro Largo y cuando todavía no había salido el fallo del partido justamente entre los arachanes y Nacional de la primera fecha del Campeonato Uruguayo, Ruglio indicó: “Es más de lo mismo. Tribunales conformados por tres o cuatro integrantes que son hinchas del mismo equipo. Se lo puse a Nacho Alonso en un mensaje; no lo ganen afuera de la cancha que ya hicieron un papelón todo el año y fue una vergüenza. No lo manchen más al Campeonato Uruguayo. Están haciendo algo de lo que hasta los hinchas del tradicional adversario se ríen por lo que está pasando”, señaló.

Sobre el arbitraje de ese encuentro a cargo de Daniel Fedorczuk, dijo: "Hemos lidiado todo el campeonato con esto y hoy no iba a ser la excepción. Da rabia tener que pelear contra todo armado", y añadió: "Pasó todo el campeonato y ahora era visto que en la recta final iba a pasar. Cuando los jugadores le fueron a hablar les hablaba con prepotencia, como hacen siempre. Cuando vi que lo echaba (a Kagelmacher) dije: ‘Bueno, es para hacerlo completo. Lo hicieron redondito lo que querían hacer’”.

Pedido de disculpas

Según pudo saber Referí, Ruglio zafó de una sanción mayor pese a la reincidencia en la que incurrió porque pidió disculpas y las mismas fueron aceptadas por los representantes del gremio de los árbitros, el presidente Yimmy Álvarez y el secretario Héctor Bergalo, tal como surge en el fallo al que accedió Referí.

Este el texto completo del fallo

"Montevideo 11 febrero de 2022. En el día de la fecha, el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol con la asistencia de los Sres. Eduardo Véscovi, Ismael Blankleder, Gervasio Gedanke y Alfredo Etchandy.

VISTO. La denuncia formulada por AUDAF y elevada a este Tribunal por el Colegio de Árbitros, relacionada con las declaraciones del Sr. Ignacio Ruglio en diferentes medios de prensa.

RESULTANDO:

1) Que según surge de la denuncia efectuada por AUDAF, a criterio de los denunciantes las declaraciones del Sr. Ignacio Ruglio ponen en duda la transparencia del arbitraje, cuestionan y critican las decisiones tomadas en el campo de juego y entienden que hace referencia a teorías conspirativas y errores continuos para con su club.

2) Que se agrega a la denuncia como prueba documental recortes de prensa de diferentes medios periodísticos donde se recogen las declaraciones vertidas por el denunciado.

3) Que notificado en forma al denunciado, éste evacua el traslado presentando escrito con fecha 11 de enero donde rechaza la remisión, por parte del Colegio de Árbitros y en una extensa deposición esgrime los argumentos por los que entiende la denuncia debe ser rechazada de plano, solicita el archivo y que no se sancione al principal representante del Club, solicitando asimismo prueba testimonial y eventualmente careo con los denunciantes.

4) Posteriormente, con fecha 27 de enero se presenta nuevamente ante el Tribunal el Sr. Ruglio expresando y reiterando que no agravió el honor de los árbitros, que no fue su intención hacerlo, pero que defiende el derecho a poder expresarse y entiende que los fragmentos de prensa agregados a la denuncia no reflejan lo que el opina.

5) Recibido el nuevo escrito, el Tribunal entendió oportuno hacérselo conocer a los denunciantes, llevándose a cabo una reunión vía zoom con los Señores Yimmy Alvarez y Héctor Bergalo a los efectos de que expongan lo que entiendan oportuno ante este nuevo documento. Luego de un intercambio quedó claro que los denunciantes aceptan las disculpas del caso, pero entienden que corresponde seguir con el procedimiento formalizado a partir de su denuncia. Declaran que el ánimo de AUDAF es tender puentes desde el diálogo y el buen relacionamiento y están seguros que esto se trata de un mal entendido y creen que no volverán a ocurrir situaciones de esta índole.

CONSIDERANDO:

1) Que este Tribunal entiende asimismo, en particular con referencia al trámite, que analizadas las posiciones de ambas partes y con el ánimo de componer y buscar la mejor salida para este contradictorio, no es oportuno ni conveniente diligenciar ningún tipo de prueba (que puede inclusive resultar perjudicial), ya que ambas partes manifestaron lo que entendieron del caso, en dos oportunidades cada una, y que no hay discusión sobre los hechos, sino más bien sobre la interpretación de lo que alguien dijo o hizo.

2) Ya sobre el fondo del asunto, se toma en cuenta que AUDAF acepta las disculpas del denunciante, sin perjuicio de entender que corresponde seguir con el procedimiento de autos y además confía de que no sucederán hechos similares en el futuro. El Tribunal entiende que el Sr. Ruglio ha incurrido en cierto exceso en sus declaraciones, seguramente producto de la pasión, que resultan inconvenientes además por su alta investidura, pero ha quedado claro que su intención no ha sido menoscabar la moral de los árbitros ni realizar ataques personales. Se releva también que el denunciado cuenta con un antecedente reciente.

3) ATENTO a lo precedentemente expuesto y a lo prevenido por los artículos 59.2 del Estatuto de la Asociación Uruguaya de Fútbol, arts. 5, 30 y 38 del Código de Ética.

EL TRIBUNAL DE ÉTICA RESUELVE:

1 - Sancionar al Sr. Ignacio Ruglio con la pena de apercibimiento, exhortando al denunciado a no efectuar declaraciones públicas de la índole de las que motivaron esta denuncia, especialmente en virtud de la entidad de su cargo en el Club Atlético Peñarol y su rol actual como formador de opinión.

2 - Notifíquese a sus efectos.

Dicho fallo lo firman Eduardo Véscovi, Ismael Blankleder, Alfredo Etchandy y Gervasio Gedanke.