La bronca de Ruglio por el penal pitado a Nacional, los dichos de Evaristo y la reacción de un directivo tricolor

Nacional le ganó 2-1 a Plaza Colonia el sábado en el Parque Prandi por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Minutos más tarde, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, no ocultó su malestar por ese penal pitado a su archirrival, sobre todo, luego de lo que sucedió el pasado miércoles cuando Diego Riveiro no pitó un claro penal a favor de Peñarol contra Plaza Colonia que lo perjudicó y que terminó con una movida que llevó a que el titular aurinegro hablara con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y finalmente el Colegio de Árbitros determinara que Riveiro y el segundo asistente Marcelo Alonso fueran bajados este fin de semana de los partidos que iban a dirigir.

Ruglio, en su estado de WhatsApp escribió luego del penal pitado a Nacional: "Las ven de un solo lado y las cobran volando. Es difícil así y las mil explicaciones son hermosas".

"Imposible competir así", indicó el titular carbonero.

La bronca de Evaristo González y la reacción de Nacional

Por su parte, el secretario general de Peñarol, Evaristo González, también habló de lo sucedido el pasado miércoles cuando el club mirasol perdió dos puntos ante Plaza Colonia y fue perjudicado por el arbitraje de Riveiro.

"Veo a los árbitros que se dan vuelta por si alguno grita o no grita, es un problema del fútbol uruguayo", dijo Evaristo González en el programa Punto Penal de canal 10 este domingo.

Y agregó: "Hay que tomar decisiones. Si yo tengo un camionero que me choca todos los días el camión, le voy a decir, te quiero mucho, pero no podés seguir trabajando conmigo".

"Si (los jueces) no lo hacen bien, hay que modificarlos y cambiarlos. Hay un pésimo nivel arbitral y si hay que tomar medidas en ese tema. Sé que hay pésimos periodistas, y todos debemos adaptarnos. Que no se pueda soportar una crítica real, lo lamento. Hay pésimos dirigentes, en Peñarol también. Si me tienen que suspender por estas declaraciones, se verá", sostuvo el secretario general aurinegro.

Diego Battiste

Evaristo González habló sobre los arbitrajes

Para González, "si a uno le cobran un penal y se lleva los tres puntos y a otro no le cobra, es difícil jugar así. Si uno fue cobrado y se llevó tres puntos y otro no fue cobrado y se pierden dos, no hace falta traducirlo. Al que cobró bien, dale trabajo y al que cobró mal, suspendelo".

"Recién empezó el campeonato y los arbitrajes han sido muy malos. Los errores son un tema a discutir, los horrores, no son un tema a hablar, si no son para actuar en su contra".

Los lamentos de Evaristo González fueron contestados inmediatamente por el dirigente de Nacional, Gustavo Amoza.

"El ex presidente de Perú Lloranta Humala por canal 10. Imperdible". Cabe señalar que Amoza hizo un juego de palabras ya que el nombre del expresidente peruano era Ollanta Humala.