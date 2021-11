El enfrentamiento Ruglio y Balbi: de "no lo ganen afuera" a es "una maniobra"

Faltan dos fechas para el final del Torneo Clausura y los dirigentes de Nacional y Peñarol juegan sus cartas afuera de la cancha. Tras empatar 2-2 el lunes con Cerro Largo, además de las protestas reiteradas contra los arbitrajes, el presidente Ignacio Ruglio se refirió al fallo que está pendiente del partido Cerro Largo-Nacional de la primera fecha y el vicepresidente tricolor Alejandro Balbi le respondió.

Después del partido de la primera fecha del Clausura entre Cerro Largo y Nacional que se jugó en Tacuarembó el 11 de setiembre y que terminó 1-1, la directiva tricolor presentó una denuncia en la AUF por una presunta violación del reglamento, debido a que el técnico Danielo Núñez, suspendido, mantuvo una comunicación con sus jugadores durante el encuentro.

Leonardo Carreño

Alejandro Balbi y José Decurnex

El fallo aún no salió y en caso de ser favorable a Nacional, sumará dos puntos en las tablas, quedando a dos de Peñarol en el Clausura y a uno en la Anual, a falta de seis para terminar.

Ruglio no utilizó esta vez su estado de WhatsApp para manifestar su molestia y lo hizo en conferencia de prensa tras el partido del lunes: “Es más de lo mismo. Tribunales conformados por tres o cuatro integrantes que son hinchas del mismo equipo. Se lo puse a Nacho Alonso en un mensaje; no lo ganen afuera de la cancha que ya hicieron un papelón todo el año y fue una vergüenza. No lo manchen más al Campeonato Uruguayo. Están haciendo algo de lo que hasta los hinchas del tradicional adversario se ríen por lo que está pasando”, señaló.

Balbi, por su parte, le respondió este martes: "De los cuatro miembros que fallaron, tres son hinchas de Peñarol, ¿también los atacan a ellos?" y dijo que Nacional no está de acuerdo con un planteo que hará Peñarol de postergar la próxima fecha si antes no se conoce la resolución del fallo. "Es una clara maniobra para no jugar, juegan dentro de 48 horas y no quieren jugar", agregó el dirigente albo en 100% Deporte de Sport 890.

El presidente de Peñarol también hizo referencia al arbitraje de Daniel Fedorczuk al final del encuentro contra Cerro Largo- “Los jugadores están muy molestos. Les dije que hemos hecho lo que hemos podido, pero es parte de lo que hay que soportar. Hemos lidiado todo el campeonato con esto y hoy no iba a ser la excepción. Ya sabíamos que íbamos a esperar esto, pero da rabia tener que pelear contra todo armado”, apuntó, y consideró que lo que está pasando “lo ve todo el mundo y ya se ríe todo Uruguay” porque “de gracioso que es pasó a ser reiterativo”.

Leonardo Carreño

Darío Rodríguez y Daniel Fedorczuk

Al tiempo que Balbi contestó: "Entiendo que los mensajes que se están mandando son extremadamente peligrosos. Tenemos que ser cuidadosos. Lo que pasó ayer (lunes) es una perla más de lo que viene pasando semana tras semana, hemos tratado de mantenernos al margen, pero entendimos que era razonable dar nuestra posición. Me gustaría que cuando se hacen esas aseveraciones a la ligera para justificar malos resultados e insuficiencias propias, que se diga con nombre y apellido, sino tiramos esos globos sondas que solo sirven para avivar a las fieras. Es hora de que las autoridades actúen, ya sea el Ejecutivo de la AUF o el Tribunal de Honor".