Murió un hombre de 63 años en un incendio doméstico en Paysandú: autoridades están investigando el caso

Un hombre de 63 años murió en la madrugada de este jueves en un incendio ocurrido en una casa ubicada en la ciudad de Paysandú .

El hecho ocurrió cerca de las 01:40 en las inmediaciones de las calles Ledesma y Avenida Brasil , al lugar concurrió un equipo de Bomberos y autoridades policiales.

La dotación de Bomberos logró controlar el fuego y en el interior de la casa encontraron a la víctima sin signos vitales . Luego un equipo médico confirmó la muerte del hombre .

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Incendio en depósito de productos de santería en Montevideo dejó a un hombre en CTI con graves quemaduras

En el lugar trabajaron equipos de la Policía Científica y de una comisaría cercana que tiene esta jurisdicción. A su vez, le dieron intervención a la Fiscalía Departamental de 1er. Turno . Ahora las autoridades buscan establecer las circunstancias del hecho.

Días atrás, en Montevideo, en otro incendio un hombre de 61 años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en un foco ígneo generado en un depósito ubicado en la zona de Casavalle. Esa víctima fue internada en CTI.

Cuando los bomberos llegaron al lugar encontraron un incendio en un depósito de productos de santería. En el interior había materiales como cartón, velas, aceite y pallets de madera, entre otros.

Este local, de aproximadamente ocho metros de frente por diez de fondo, era una construcción de mampostería con techo liviano. El techo colapsó como consecuencia del fuego y las llamas también alcanzaron a un automóvil que estaba estacionado dentro del depósito.